Cậu bé bị nhiễm trùng, mù một bên mắt vì hành động của giáo viên

Một vụ án tắc trách ở Ruichang, Giang Tây, Trung Quốc đã khiến một bé 4 tuổi bị mù vĩnh viễn một bên mắt sau khi giáo viên bôi mỡ lợn vào vết thương chảy máu ở mắt thay vì đưa cậu bé đi cấp cứu.

Theo báo cáo ngày 10/10 của China News, vụ việc xảy ra khi cậu bé vô tình bị một bạn cùng lớp chọc vào mắt trong giờ chơi.

Thay vì tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức, giáo viên đã bôi một thìa mỡ lợn vào vết thương chảy máu ở mắt của cậu bé, một quyết định gây ra nhiễm trùng nghiêm trọng và cuối cùng dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.

Khi tình trạng của cậu bé trở nên tồi tệ hơn, cha mẹ cậu đã vội vã đưa con đến bệnh viện, nơi các bác sĩ xác nhận rằng tổn thương là không thể phục hồi.

Mẹ của cậu bé, bà Wei, đã chia sẻ nỗi đau của mình sau vụ việc và nói với các phóng viên rằng cuộc đời con trai bà đã thay đổi mãi mãi vì sự phán đoán sai lầm của giáo viên.

Bà cho biết thảm kịch này không chỉ là việc mất đi thị lực mà còn là chặng đường dài phía trước, bao gồm phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý và giáo dục đặc biệt.

Trường mẫu giáo này đã trao cho gia đình 272.000 Nhân dân tệ (1 tỷ đồng) để trang trải chi phí y tế.

Tuy nhiên, bà Wei cho biết con trai sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và điều trị liên tục, đồng thời nói thêm rằng gánh nặng tài chính vẫn đang gia tăng.

Sở Giáo dục Ruichang cho biết họ đã nhiều lần làm trung gian hòa giải giữa hai bên, nhưng bà Wei khẳng định rằng chỉ bồi thường thôi là không đủ.

Hiện bà đang cân nhắc hành động pháp lý để bảo vệ quyền lợi của con trai mình và đảm bảo trách nhiệm của các bên.

Hành động của giáo viên đã khiến các bậc phụ huynh và công chúng phẫn nộ.

Nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao không tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức và tại sao giáo viên lại áp dụng một phương pháp điều trị không có cơ sở y tế.

Ngoài ra, còn có những câu hỏi được đặt ra về việc đào tạo và trình độ của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là khi xử lý chấn thương và tìm kiếm sự chăm sóc phù hợp cho trẻ em.

