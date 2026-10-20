Cậu bé 7 tuổi quê Bắc Ninh cùng mẹ vào store Hermès: Khí chất như tổng tài, có 2 triệu người theo dõi

Đó là bé Bo nhà Hòa Minzy!

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, giọng ca quê Bắc Ninh gây chú ý khi đăng tải clip ghi lại hình ảnh hai mẹ con đi mua sắm tại store Hermès. “Tại con trai bảo hợp với mẹ”, Hòa Minzy dí dỏm chia sẻ.

Clip: Hòa Minzy cùng bé Bo đi mua túi hiệu. Nguồn: Hòa Minzy

Tuy nhiên, nhân vật được chú ý hơn cả lại là bé Bo. Cậu bé diện trang phục chỉn chu, để tóc gọn gàng, theo mẹ đi mua sắm và cùng mẹ lựa chọn đồ. Với phong cách ăn mặc bảnh bao, Bo được nhiều người nhận xét trông như một “tổng tài nhí”.

Bé Bo nhà Hòa Minzy cứ như tổng tài nhí. Ảnh cut từ clip.

Được biết, đây là đoạn clip từ tháng 4/2026, khi Hòa Minzy cùng con trai đi mua quà sinh nhật cho cầu thủ Văn Toàn.

Ngay sau khi được chia sẻ lại, hình ảnh hai mẹ con nhận về nhiều lời khen. Đặc biệt, diện mạo ngày càng điển trai của Bo khiến không ít người bất ngờ. “Trời, Bo lớn đẹp trai dữ”, “Nhìn đúng chuẩn thiếu gia đây rồi”, “Mẹ Hòa với tổng tài nhí vừa đẹp vừa sang cỡ này”, “Nhất mẹ Hòa nha”,... những bình luận của cư dân mạng.

Bé Bo tên thật là Nguyễn Minh Thiên Ân, sinh tháng 10/2019, là con trai của Hòa Minzy và doanh nhân Nguyễn Minh Hải. Cậu bé được mẹ công khai với khán giả vào năm 2021 và nhanh chóng trở thành một trong những nhóc tỳ được quan tâm trên mạng xã hội.

Bo nhà Hòa Minzy nổi tiếng trên MXH. Ảnh: FBNV

Bé Bo không còn là gương mặt xa lạ với cộng đồng mạng. Từ khi Hòa Minzy lập fanpage riêng mang tên “Con là Bo đây”, những hình ảnh và câu chuyện đời thường của cậu bé liên tục nhận được sự quan tâm. Hiện tại, fanpage của Bo có gần 2 triệu người theo dõi. Những bài đăng, video ghi lại khoảnh khắc đi học, vui chơi, trò chuyện cùng mẹ hay tham gia các hoạt động gia đình thường thu hút lượng tương tác đáng kể.

Bo ngày càng trưởng thành về ngoại hình. Cậu bé sở hữu gương mặt sáng, nụ cười tươi, và phong thái khá tự tin khi xuất hiện trước ống kính. Mỗi lần Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh con trai, nhiều người lại nhận xét Bo lớn nhanh, ngày càng điển trai và ra dáng soái ca nhí.

Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, Bo còn khiến khán giả thích thú với cách trò chuyện lanh lợi, khả năng diễn đạt tự nhiên và những câu trả lời đôi khi khiến mẹ phải bật cười. Qua các đoạn video được Hòa Minzy đăng tải, cậu bé thường thể hiện sự nhanh nhạy, biết quan sát và có cách phản hồi khá khéo léo trong những tình huống đời thường.

Đặc biệt, khi xuất hiện cùng mẹ trên mạng xã hội, Bo thường ghi điểm nhờ thái độ lễ phép, cách nói chuyện tự nhiên và những cử chỉ tình cảm dành cho người thân. Cậu bé cũng nhiều lần khiến khán giả thích thú khi chủ động bày tỏ tình yêu với mẹ, hoặc có những câu nói hồn nhiên nhưng đầy tình cảm.

Cậu bé được mẹ dẫn đi gặp thần tượng. Ảnh: FBNV.

Hòa Minzy cũng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong quá trình nuôi dạy con, từ việc học tập đến những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con. Qua đó, khán giả có thêm góc nhìn về cuộc sống của nữ ca sĩ bên ngoài sân khấu, đồng thời chứng kiến Bo lớn lên từng ngày.

Ở tuổi lên 7, Bo đang dần trở thành một trong những nhóc tỳ được chú ý trên mạng xã hội. Từ diện mạo ngày càng sáng sủa, phong thái tự tin đến cách giao tiếp lanh lợi, lễ phép, cậu bé thường xuyên nhận được lời khen mỗi khi xuất hiện cùng mẹ. Và có lẽ, với Hòa Minzy, những khoảnh khắc con trai trưởng thành từng ngày vẫn là điều đáng tự hào hơn cả.