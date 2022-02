Cặp vợ chồng "song kiếm hợp bích" trị con cai điện thoại thành công, đúng là có con bố mẹ nào rồi cũng thành diễn viên chuyên nghiệp cả

Đứa trẻ nào cũng thích xem tivi, điện thoại hay các chương trình hoạt hình vui nhộn trên tivi. Tuy nhiên vì xem nhiều không tốt cho mắt lẫn sức khỏe, ảnh hưởng đến cảm xúc của các con nên các bậc phụ huynh chỉ nên cho bé xem thiết bị điện tử trong một khoảng thời gian nhất định tùy theo lứa tuổi.

Thế nhưng nói thì dễ, làm mới khó bởi việc "cai nghiện" tivi là điều vô cùng khó nhằn. Dù có quát nạt, nhẹ nhàng hay năn nỉ thì nhiều đứa bé vẫn tìm cách để xem cho bằng được khiến bố mẹ vô cùng sầu não. Thế nhưng, nếu đang bí bách quá mà chưa nghĩ ra cách gì thì có thể thử "tuyệt chiêu" của cặp vợ chồng trị con cai điện thoại thành công dưới đây.

Chẳng là nhân lúc bé ngủ say, bố mẹ lén lấy bút màu vẽ xung quanh mắt bé trông không khác gì chú gấu trúc. Lúc tỉnh dậy, cậu con trai ngỡ ngàng, ngơ ngác và sợ sệt vì không biết mình bị làm sao. Đã thế, lời nói của bố mẹ còn văng vẳng bên tai khiến cậu bé như "chết đi sống lại", chỉ còn biết thở dài vì không biết mình còn sống được bao lâu nữa.

Cách trị con xem điện thoại nhiều cực đỉnh

Trong khi người bố rất nhẹ nhàng: "Để bố xem có sao không, cũng sưng đấy, bên này có đau không" thì bên kia bà mẹ rất uyển chuyển gọi điện cho một ai đó "vô danh": "Chị ơi chị giúp nhà em với, thế vào Bạch Mai hay là Đại học Y, không có bác sĩ thì làm thế nào. Có thuốc không thì để chiều em cho cháu ăn rồi bảo chồng em qua lấy ạ. Cái này là do làm sao hả chị, do ăn ít ạ, à do xem điện thoại tivi nhiều nữa à. Thế là trong viện nhiều bạn bị lắm ạ, phải thay mắt một loạt luôn à. Bao nhiêu tiền? 3 tỷ nhà em lấy đâu ra".

Về phần con trai, cậu bé trong bộ dạng một chú gấu trúc nằm im thin thít, đôi lúc lén rưng rưng mếu máo rồi lại thở dài thườn thượt trước nhưng câu nói dữ dằn từ mẹ. Chắc bé hiểu hết và đang cực kỳ lo sợ. Có vẻ như ông bố bà mẹ đã thành công bước đầu khi cậu con trai chẳng phản kháng lại, tỏ ra rất tin tưởng vị bác sĩ nào đó do mẹ gọi điện cho.

Nhìn khuôn mặt sắp khóc có thương không cơ chứ, nhưng nghiện xem điện thoại thì phải cai thôi

Dưới phần bình luận, cư dân mạng không biết nên khóc hay cười trước chiêu tinh vi này của cặp vợ chồng. Không biết sau lần này, cậu bé có nhận ra thiết bị điện tử chính là mối nguy hiểm không, thế nhưng sau này lớn lên mà xem lại thì cả nhà nhất định có một tràng cười vỡ bụng cho mà xem.

"Khuôn mặt tội nghiệp chưa, chắc là sợ lắm rồi", "Đỉnh cao nhất chính là vai diễn của mẹ, diễn như không diễn", "Có con rồi ai cũng trở thành diễn viên chuyên nghiệp vậy hả mọi người", "Đạo diễn này tài tình quá, chúng tôi phải học theo thôi, chắc chắn là thằng con sẽ tin sái cổ"... các phụ huynh bình luận.



Hiện tại, đoạn clip vẫn đang nhận được loạt lượt like, share và thả "haha" của ông bố, bà mẹ lắm chiêu nhiều trò này.

https://afamily.vn/cap-vo-chong-song-kiem-hop-bich-tri-con-cai-dien-thoai-thanh-cong-dung-la-co-con-bo-me-nao-roi-cung-thanh-dien-vien-chuyen-nghiep-ca-20220214162955295.chn