Đêm khai mạc Tuần lễ thời trang nam Paris Xuân Hè 2027 đã chứng kiến một cú nổ truyền thông thực sự với màn khai hoả của hai mảnh ghép của nhóm nhạc tân binh Cortis. James và Martin đã khiến kinh đô ánh sáng phải ngoái nhìn bằng định nghĩa phong thái "tổng tài" thế hệ mới: sắc lạnh, nổi loạn và đậm chất thơ.

Đêm muộn ngày 23/6 (theo giờ Việt Nam), Saint Laurent là một trong những cái tên đầu tiên khai mạc Paris Fashion Week Menswear SS27. Bầu không khí tại kinh đô thời trang vốn đã nóng nay lại càng được đẩy lên đỉnh điểm trước sự hào hứng tột độ của cộng đồng Coer toàn cầu khi lần đầu tiên cả 5 chàng trai Cortis cùng ra quân tại tuần lễ thời trang nước Pháp - đánh dấu cột mốc gần 1 năm debut rực rỡ và thống trị làng nhạc quốc tế bằng một phong thái thời trang không thể trộn lẫn.

James và Martin (Cortis) sự Paris Fashion Week đầu tiên cùng Saint Laurent (Clip: GQ).

Lần này, để tối ưu hóa sức ảnh hưởng và độ phủ sóng, đội hình 5 thành viên của Cortis đã được chia làm đôi. Trong khi ba thành viên Juhoon, Keonho và Seonghyeon sắp sửa đổ bộ show mới của Dior, thì cặp đôi James và Martin đã nhận lời mời từ đích thân Giám đốc Sáng tạo Anthony Vaccarello để trở thành thượng khách ở hàng ghế đầu show Saint Laurent.

Thời tiết Paris mùa này không chiều lòng người khi nhiệt độ chạm ngưỡng gần 40 độ C. Nhưng, cái nóng oi ả đó cũng không thể xua đi sự sắc lạnh của màu đen Saint Laurent huyền bí. Xuất hiện trước ống kính truyền thông, James và Martin lập tức cho thấy bản lĩnh thượng thừa cùng một diện mạo "búng ra 3 chữ Saint Laurent Paris". Cả hai mê hoặc giới mộ điệu bằng những bản phối all-black thời thượng, tương phản hoàn hảo với sắc vàng từ kiểu tóc bụi bặm "làm mưa làm gió" thị trường tóc nam.

Trong loạt ảnh đang viral nhiều nền tảng MXH, hai chàng trai như những bức tượng tạc với khí chất tổng tài áp đảo, ngạo nghễ, và đầy thách thức bước ra từ BST FW 2026 Menswear.

James bước đến cùng số 15, nam thần tượng chứng minh tư duy thời trang sắc sảo qua công thức layering không bao giờ cũ. Sự cứng cáp của chiếc sơ mi kẻ sọc được làm mềm bằng chiếc áo len đen đan vặn thừng. Sự sắc sảo trong từng đường nét gương mặt anh chàng 2k5 "bỏ túi" thêm một tạo hình đắt giá trong bộ sưu tập viral của bản thân.

Nếu James mang đến hơi thở của một tri thức phong trần thì trưởng nhóm Martin lại là một tuyên ngôn sống cho trường phái thời trang phi giới tính đầy quyền lực. Sở hữu chiều cao khủng trên 1m90 cùng bộ hồ sơ mặc đẹp lẫy lừng, Martin dễ dàng làm chủ chiếc trenchcoat dáng dài thuộc look 9 như một model châu Âu thực thụ. Thiết kế giống như một kiệt tác kiến trúc của Anthony Vaccarello qua vóc dáng chuẩn mực của thủ lĩnh Cortis, ranh giới giữa sự cứng cỏi của nam tính và nét mềm mại của nữ tính đã hòa làm một, xóa nhòa khoảng cách giữa một thần tượng giải trí và một siêu mẫu cao cấp.

Bằng việc làm sống lại phong cách rock-chic nổi loạn của thập niên 2000 bằng năng lượng thanh xuân bùng nổ, James và Martin nói riêng cũng như Cortis nói chung đã chứng minh họ không chỉ là những "thần đồng nhan sắc" đơn thuần.

Sự xuất hiện rúng động tại Paris lần này là tuyên ngôn đanh thép cho tham vọng đánh chiếm thị trường thời trang xa xỉ của Cortis, đã được bộc lộ từ những ngày đầu qua bản hit thẳng thắn đặt tên: Fashion. Kể từ đó, boy group nhà Big Hit liên tục tạo nên những cú bắt tay viral toàn cõi mạng thông qua các trang bìa tạp chí quốc tế danh giá tại Hàn Quốc.

Từ Dior, Saint Laurent, Loewe cho đến Prada, Gucci hay thương hiệu trang sức cao cấp Tiffany & Co., tất cả đều đang cho thấy sự cởi mở và tiềm năng chiêu mộ cực lớn đối với 5 mỹ nam trẻ tuổi trong tương lai gần.

Ảnh: X, Instagram