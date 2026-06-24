Kiểu layer tầng cao đang được hội gái Hàn mê mẩn vì vừa nhẹ mặt vừa sang tóc

Chỉ cần thay đổi một chút ở cách tỉa lớp tóc, diện mạo có thể trở nên mềm mại và cuốn hút hơn hẳn mà không cần nhuộm màu nổi bật hay uốn cầu kỳ.

Nhìn vào những hình ảnh này, dễ dàng nhận ra sức hút của kiểu tóc layer tầng cao đang được nhiều cô gái yêu thích. Phần tóc được tỉa thành nhiều lớp rõ rệt từ ngang gò má xuống thân tóc, tạo cảm giác mái tóc nhẹ hơn, bồng bềnh hơn nhưng vẫn giữ được độ dài nữ tính. Đây cũng là lý do kiểu tóc này được nhiều salon tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản liên tục lăng xê trong thời gian gần đây.

Điểm đặc biệt của kiểu tóc này nằm ở phần layer được nâng cao hơn so với tóc layer truyền thống. Các lớp tóc ôm sát khuôn mặt giúp tạo hiệu ứng mặt nhỏ hơn, đường nét mềm mại hơn và che đi những khuyết điểm như gò má cao hay phần hàm hơi vuông. Ngay cả khi không tạo kiểu, tóc vẫn có độ chuyển động tự nhiên, không bị thẳng đơ hay xẹp lép.

Một ưu điểm khác khiến nhiều cô nàng "lười" mê mẩn là kiểu tóc này cực kỳ dễ chăm sóc. Sau khi cắt, tóc có thể giữ form trong nhiều tháng mà không cần thường xuyên ra salon chỉnh sửa. Khi tóc dài ra, các lớp layer vẫn hòa vào nhau khá tự nhiên nên tổng thể không bị mất dáng quá nhiều.

Đặc biệt, kiểu tóc này phù hợp với nhiều dáng mặt khác nhau. Mặt tròn sẽ trông thanh thoát hơn nhờ các lớp tóc ôm hai bên má. Mặt vuông trở nên mềm mại hơn nhờ phần layer uốn cong tự nhiên quanh xương hàm. Với những cô nàng mặt dài, chỉ cần kết hợp thêm mái bay hoặc mái rèm là đã có ngay diện mạo vừa trẻ trung vừa thời thượng.

Để kiểu tóc đạt hiệu quả đẹp nhất, các chuyên gia thường khuyên nên giữ độ dài từ ngang ngực đến dưới ngực. Tóc quá ngắn sẽ khó tạo được hiệu ứng tầng lớp rõ rệt, trong khi tóc quá dài có thể làm mất đi độ bồng bềnh vốn là điểm mạnh của kiểu cắt này.

Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều cô gái sau khi cắt tóc layer tầng cao đều có chung cảm nhận: tóc nhìn dày hơn, gương mặt thanh thoát hơn và mỗi lần chụp ảnh cũng "ăn hình" hơn hẳn. Nếu đang muốn thay đổi diện mạo nhưng chưa đủ can đảm để cắt tóc ngắn, đây có thể là lựa chọn đáng thử nhất trong mùa hè năm nay.