Cập nhật 5 xu hướng quần dài cho mùa lạnh 2023

Dù vào bất cứ mùa nào trong năm, quần dài vẫn là món thời trang được ưa chuộng. Tuy nhiên sang đến mùa lạnh, quần dài còn phủ sóng hơn nữa vì khả năng giữ ấm hiệu quả. Các kiểu quần dài nói chung tuy đơn giản và cá tính hơn váy vóc, nhưng vẫn giúp chị em có được vẻ ngoài tinh tế, sang xịn mịn. Nói một cách khác, khi lựa chọn quần dài khéo léo, style của chị em sẽ được nâng tầm.

Và để không phải suy nghĩ nhiều khi mua sắm, các nàng hãy tham khảo 5 xu hướng quần dài của mùa lạnh năm nay.

Quần jeans ống suông

Nếu như vào mùa hè, quần jeans ống đứng nhận được sự yêu thích của nhiều chị em thì sang đến mùa lạnh, quần jeans ống suông mới là món thời trang dẫn đầu xu hướng. Quần jeans ống suông diện lên rất thoải mái, giúp giấu nhược điểm vóc dáng nên ai cũng có thể chinh phục được.

Quần jeans ống suông tạo sự nổi bật, phóng khoáng cho vẻ ngoài. Ngay cả khi kết hợp quần jeans ống suông theo cách đơn giản nhất với áo len màu trung tính, áo thun trơn, bạn vẫn có được bộ trang phục "cool ngầu", hút mắt.

Quần nhung nổi gân

Cứ bước vào mùa lạnh, các món thời trang có chất liệu vải nhung lại phủ sóng phong cách của chị em. Và trong khi các item vải nhung dễ cộng tuổi cho người mặc, thì quần nhung nổi gân lại là "ngoại lệ". Món thời trang này rất trẻ trung, hiện đại, nhưng vẫn mang đến nét sang xịn mịn cho người diện. Ngoài ra, quần nhung nổi gân chưa hề lỗi mốt, sang đến mùa lạnh năm nay vẫn được chị em ưa chuộng.

Bên cạnh quần nhung nổi gân tông màu trung tính như nâu, đen hay be, chị em đừng bỏ qua những phiên bản mang màu sắc tươi tắn. Quần nhung màu sắc tạo sự nổi bật, trẻ trung cho phong cách nhưng vẫn đảm bảo nét tinh tế.

Quần màu be

Quần màu be là món thời trang chị em không nên bỏ qua khi đi mua sắm. Mẫu quần này ghi điểm ở sự trang nhã, thanh lịch nhưng vẫn có nét trẻ trung. Ngoài quần âu màu be đúng chất công sở, chị em còn có các lựa chọn khác như quần kaki màu be, quần túi hộp màu be để phong cách mùa lạnh thêm phong phú. Quần màu be kết hợp ăn ý với nhiều kiểu áo, chẳng hạn như áo màu trung tính hay những chiếc áo họa tiết, màu sắc tươi tắn.

Quần đen ống đứng

Khi đi mua sắm cho tủ đồ mùa lạnh, chị em đừng bỏ qua quần đen ống đứng. Món thời trang này tạo hiệu ứng chân thon thả hơn, đồng thời "hack" dáng cao ráo, đặc biệt là khi chọn phiên bản dài trên mắt cá chân. Quần đen ống đứng rất dễ phối đồ. Các nàng có thể "ghép cặp" item này với mọi kiểu áo có sẵn, sau đó sơ vin gọn gàng để có được bộ trang phục sành điệu, chỉn chu. Kết lại set trang phục, các mẫu giày như sneaker trắng, boots, loafer hay giày mule sẽ giúp hoàn thiện outfit chuẩn đẹp.

Quần màu pastel

Quần màu pastel đã trở nên quen thuộc với chị em, nhưng món thời trang này vẫn rất chuẩn mốt và tiếp tục hợp xu hướng mùa lạnh năm nay. Quần màu pastel cho hiệu quả "hack" tuổi, nhưng vẫn có nét trang nhã, tinh tế. Vì quần màu pastel đã khá nổi bật nên các quý cô sành điệu thường kết hợp item này với áo trắng hoặc be để có được bộ trang phục hài hòa, trẻ trung. Quần màu pastel phù hợp để diện từ công sở ra phố, chị em nên bổ sung thêm cho tủ đồ.

