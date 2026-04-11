Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận và cấp cứu một trẻ bị đuối nước trong tình trạng nguy kịch. Theo gia đình, trẻ ngã xuống ao, thời gian ngâm nước không xác định. Khi được phát hiện, trẻ bất tỉnh, nổi trên mặt nước.

Trẻ được đưa lên bờ, sơ cứu ban đầu và chuyển đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ triển khai cấp cứu khẩn trương: hỗ trợ thở oxy, dùng kháng sinh dự phòng viêm phổi hít, chụp CT sọ não, X-quang phổi, làm xét nghiệm và theo dõi liên tục.

Nhờ xử trí kịp thời, tình trạng trẻ đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Theo bác sĩ Khoa Nhi, đây là trường hợp may mắn. Đuối nước có thể gây tổn thương não, suy hô hấp nặng, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu nhanh và đúng cách.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện trẻ đuối nước, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nước, kiểm tra hô hấp. Nếu trẻ còn thở, đặt nằm nghiêng an toàn và đưa đến cơ sở y tế. Nếu trẻ ngừng thở, cần tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) ngay.

Lưu ý, không dốc ngược trẻ để "vắt nước" và không trì hoãn cấp cứu. Ngay cả khi trẻ tỉnh, vẫn cần nhập viện theo dõi do nguy cơ suy hô hấp muộn.

Để phòng ngừa, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối khi không có người lớn giám sát. Chủ động phòng tránh là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em.