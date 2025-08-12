Chuyên gia Nhật Bản gợi ý cách phòng tránh đuối nước cho trẻ tại hồ bơi

(Ảnh minh họa: Istock)

Những thông tin về cách phòng tránh đuối nước cho trẻ đang nhận được sự quan tâm tại Nhật Bản sau vụ việc đau lòng khi một bé trai 6 tuổi tử vong do đuối nước tại một câu lạc bộ thể thao ở Tokyo vào ngày 28/7 vừa qua.

Để phòng tránh các tai nạn tương tự, Hiệp hội Cứu hộ Nhật Bản khuyến cáo người lớn không nên rời mắt khỏi trẻ trong suốt thời gian trẻ ở dưới nước. Đồng thời, sự phối hợp giữa những người xung quanh là cần thiết nhằm loại bỏ các điểm mù và phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường.

Theo hiệp hội này, nếu một người có biểu hiện như mặt chìm dưới nước trong thời gian dài, không nổi lên sau khi lặn, hoặc loạng choạng phía dưới phao bơi, thì có thể đang gặp nguy hiểm. Nguyên tắc được khuyến cáo là: "Phát hiện bất thường trong vòng 10 giây và thực hiện cứu hộ trong vòng 20 giây".

Ủy ban Điều tra An toàn Tiêu dùng thuộc Cơ quan Các vấn đề Người tiêu dùng Nhật Bản từng tiến hành khảo sát vào mùa hè năm 2019 về hành vi của trẻ nhỏ tại hồ bơi, và ghi nhận nhiều hành động nguy hiểm như nhảy xuống nước mà không kiểm soát.

Ủy ban khuyến nghị khi giám sát trẻ, người lớn nên tập trung hoàn toàn vào việc quan sát, liên tục đảo mắt, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án xử lý khẩn cấp. Một điểm đáng lưu ý là nhiều trường hợp đuối nước xảy ra rất lặng lẽ, nạn nhân không kêu cứu hay vùng vẫy như mọi người vẫn tưởng. Do đó, việc quan sát những chuyển động bất thường hoặc sự im lặng khác thường là điều then chốt.

Giáo sư Hidetoshi Saitoh - Giám đốc Hiệp hội Nghiên cứu cứu hộ và sinh tồn dưới nước, đồng thời là giảng viên Đại học Công nghệ Nagaoka cho rằng nguy cơ đuối nước cao nhất thường rơi vào nhóm trẻ từ mẫu giáo đến lớp 2, đặc biệt là những em có chiều cao dưới 120 cm, tham gia bơi lội tại các hồ bơi lạ, không quen thuộc với môi trường.

Ông chỉ ra rằng nhiều trẻ tuy không đủ chiều cao để đứng được dưới hồ vẫn hào hứng nhảy xuống ngay khi tới nơi, mà không suy nghĩ đến độ sâu. Hơn nữa, do hiện tượng khúc xạ ánh sáng, người ngoài hồ rất khó phát hiện khi ai đó đang chìm dưới nước.

Trong mùa hè - thời điểm các gia đình thường cùng nhau vui chơi tại hồ bơi, ông Saitoh đưa ra lời khuyên: "Hãy thay đồ cùng trẻ, đi cùng trẻ ra mép hồ, và cùng trẻ xuống nước". Sự đồng hành của người lớn chính là lớp bảo vệ an toàn quan trọng nhất cho trẻ nhỏ khi bơi lội.