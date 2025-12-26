Bé gái 2 tuổi chết đuối trong xô nước tại nhà đêm Giáng sinh

Bé gái 2 tuổi Isabelle Louise de Sousa Silva không may chết đuối trong xô nước ngay tại chính ngôi nhà của mình ở khu vực Sao Joao da Canabrava, bang Piaui, ở Brazil, đúng vào đêm Giáng sinh . Sự việc để lại nỗi ám ảnh, đau xót cho gia đình và cộng đồng địa phương trong mùa lễ vốn được xem là thời điểm của sum vầy và niềm vui.

Theo thông tin từ cảnh sát, vào thời điểm đó, mẹ của bé đang giặt quần áo tại khu giặt ngoài trời. Trong lúc mải làm việc, người mẹ bất chợt nhận thấy không gian trong nhà trở nên yên ắng một cách bất thường. Linh tính có điều không ổn, cô bắt đầu tìm kiếm con gái khắp nhà.

Khi bước vào trong, cô bàng hoàng phát hiện Isabelle bất tỉnh trong xô nước. Theo nhận định ban đầu, rất có thể bé đã vô tình ngã úp mặt vào xô và không đủ khả năng tự thoát ra ngoài. Trong cơn hoảng loạn, người mẹ chạy sang nhà hàng xóm gần đó để cầu cứu. Những người hàng xóm lập tức có mặt, cố gắng sơ cứu và thực hiện các biện pháp hồi sức cho bé trong lúc chờ xe cấp cứu.

Isabelle nhanh chóng được đưa đến trạm y tế của thị trấn để sơ cứu. Sau đó, các y bác sĩ quyết định chuyển bé đến một cơ sở y tế khác tại thị trấn Bocaina lân cận nhằm tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực của đội ngũ y tế, bé gái 2 tuổi đã không qua khỏi.

Bé Isabele Louise de Sousa Silva.

Cơ quan chức năng địa phương đang điều tra vụ việc theo hướng một tai nạn sinh hoạt trong gia đình. Trong thông báo sau đó, chính quyền và ngành Giáo dục địa phương chia sẻ thêm rằng Isabelle sẽ tròn 3 tuổi vào tháng 1 tới. Mẹ của bé đang làm việc tại một trường trong khu vực, cũng chính là nơi Isabelle theo học trước khi xảy ra sự việc đau lòng.

Bi kịch của bé Isabelle không phải trường hợp cá biệt. Tại Việt Nam cũng từng ghi nhận nhiều vụ trẻ nhỏ chết đuối ở các vật dụng chứa nước trong gia đình. Vào tháng 5/2023, một bé trai 3 tuổi ở xã Bến Lứt, tỉnh Long An tử vong sau khi ngã vào chiếc xô nước cao khoảng 50cm.

Trong dịp nghỉ lễ, bé trai N.T.H. được người chị mua cho khẩu súng nước để chơi. Người nhà dùng chiếc xô này đựng nước để phục vụ trò chơi. Chỉ sau một thời gian ngắn, người thân phát hiện bé ngã chúi đầu vào xô nước, cơ thể tím tái và bất động. Gia đình lập tức kéo bé ra ngoài, lau khô, xốc nước và sưởi ấm trước khi đưa đến bệnh viện.

Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), các bác sỹ xác định bé H. rơi vào tình trạng hôn mê sâu, thang điểm đo hôn mê Glasgow chỉ đạt 3 điểm trên tổng 15 điểm. Trẻ phải thở máy, đồng tử giãn, mất phản xạ ánh sáng và cần bóp bóng hỗ trợ hô hấp. Dù các y bác sỹ đã tích cực truyền dịch, chống sốc, sử dụng thuốc vận mạch và trợ tim trong suốt 3 ngày liên tiếp, nhưng bé trai vẫn không qua khỏi.

Những vụ việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trong chính không gian sinh hoạt gia đình, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần hết sức chú ý, không để trẻ nhỏ chơi hoặc ở gần các dụng cụ chứa nước khi không có sự giám sát, nhằm tránh những bi kịch tương tự xảy ra.

(Nguồn: Mirror)