“Cao thủ không bằng tranh thủ”: Victoria Beckham bán tshirt “Bố tôi có một chiếc Rolls-Royce" sau khoảnh khắc viral trong phim của chồng

Quả nhiên là nàng Posh Spice cá tính lừng lẫy một thời. Mới đây, Victoria Beckham đã cho ra mắt mẫu áo thun in slogan "My dad had a Rolls-Royce" (Tạm dịch: Bố tôi có một chiếc Rolls-Royce"). Thiết kế áo t-shirt này thoạt nhìn tưởng chừng vô cùng đơn giản, nhàm chán, nhưng trên thực tế lại thể hiện được đầu óc nhạy bén và khiếu hài hước của bà Becks.

Chiếc áo này được lấy cảm hứng từ một khoảnh khắc "bật nóc nhà" của David Beckham đã viral khắp các trang mạng xã hội. Cụ thể, trong bộ phim tài liệu 'Beckham' ra mắt trong thời gian gần đây, Victoria cho biết cả cô và David đều xuất thân từ tầng lớp lao động. Lúc này, cựu danh thủ người Anh đã "check VAR" bà xã: "Hãy thành thật đi em". Bất chấp mọi nỗ lực biện minh, cuối cùng Victoria đành thừa nhận cô được bố chở đi học bằng siêu xe Rolls-Royce.

Đoạn hội thoại gây bão mạng xã hội của ông bà Beck

Khoảnh khắc "pressing tầm cao" của David Beckham đã được Victoria hiện thực hoá thành một chiếc áo thun đơn giản với giá 150$ (khoảng 3,6 triệu đồng). Đặc biệt, đích thân bà Becks đã quảng bá cho mẫu áo này trên các trang TikTok và Instagram cá nhân của mình với dòng caption dí dỏm: "Tôi chẳng thể chối được nữa, bố tôi đã đưa tôi đến trường bằng xe Rolls-Royce. Bố các bạn thì sao?"

Victoria Beckham trong video quảng bá cho chiếc áo thun "My dad had a Rolls-Royce"

Chiếc áo được bán trên trang web chính thức của Victoria Beckham với giá $150 (tương đương với khoảng 3,6 triệu đồng)

Bên cạnh những phản ứng tích cực, một bộ phận cư dân mạng cho rằng 150$ là một cái giá không hợp lý cho một chiếc áo thun quá đỗi đơn giản. Tuy nhiên, dù hài lòng với mức giá này hay không, bạn vẫn sẽ phải thừa nhận rằng việc ra mắt mẫu áo này là một nước đi PR vô cùng khéo léo đến từ Victoria Beckham.

Phản ứng của cư dân mạng về chiếc áo "flex" xe Rolls-Royce của Victoria Beckham:

- 150$ cho chiếc áo này? Chiếc Rolls-Royce tiếp theo của nhà Beckham sẽ được mua bằng tiền của chúng ta đúng không?

- 150$ cho chiếc áo này thì hơi lố rồi nha bà Becks.

- Ý tưởng thiên tài! Ít ra thì nó rẻ hơn chiếc áo in slogan của Maria Grazia Chiuri.

- Nếu Victoria Beckham in áo có dòng chữ "Chúng tôi đều là tầng lớp lao động" thì tôi mua ngay.

- Nhạy bén đấy chứ.