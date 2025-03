Cao 1m62, nữ chính phim "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" thường xuyên mặc 4 món thời trang để tôn dáng

IU là một trong những nữ ca sĩ lấn sân sang diễn xuất thành công nhất. Mỹ nhân sinh năm 1993 hiện đang "làm mưa làm gió" với bộ phim "When Life Gives You Tangerines" (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt). Đảm nhận 2 vai diễn khác nhau trong cùng một bộ phim, IU đã có màn thể hiện thuyết phục, khiến khán giả khóc và cười cùng nhân vật.

Trong "When Life Gives You Tangerines", IU biến hóa đa dạng về tạo hình nhân vật còn ở ngoài đời, nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng trung thành với lối lên đồ trẻ trung, năng động. Dù sở hữu chiều cao 1m62 nhưng IU vẫn mặc đẹp, tất cả là nhờ 4 kiểu trang phục tôn dáng sau đây:

Áo lửng

Áo lửng là món thời trang rất được ưa chuộng trong vài năm trở lại đây. IU cũng không bỏ qua item này khi xây dựng phong cách. Áo lửng sẽ tôn lên vòng eo thon gọn của người mặc. Bên cạnh đó, áo lửng còn mang đến sự trẻ trung, năng động. Đây cũng là item tôn dáng rất hiệu quả.

Khi kết hợp áo lửng với quần jeans cạp cao, đôi chân của IU trông dài hơn và tổng thể vóc dáng thêm cao ráo. IU gợi ý những phiên bản áo lửng đáng sắm cho tủ đồ bao gồm áo thun, sơ mi hoặc áo cardigan.

Đồ ngắn

Có thể nói rằng, đồ ngắn chính là "bảo bối" tôn dáng của những nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn. Trang phục ngắn tạo cảm giác thanh thoát và cao ráo cho vóc dáng. Nếu như váy ngắn mang đến cho người diện nét nữ tính, ngọt ngào thì quần short lại gây ấn tượng ở sự năng động, cá tính.

IU thường chọn đồ ngắn mang các tông màu trung tính như đen, trắng hoặc be để dễ dàng ghi điểm thanh lịch nhưng vẫn "hack" tuổi hiệu quả.

Quần đen ống gọn gàng

Quần đen nên có mặt trong tủ đồ của chị em vì sự trang nhã mà mẫu quần này đem lại. Bên cạnh đó, quần đen còn rất dễ phối đồ và có khả năng tôn dáng. IU biến hóa phong cách với quần legging, quần skinny hay quần jeans ống đứng mang tông màu đen.

Quần đen tạo hiệu ứng đôi chân thon dài và nhờ vậy, chiều cao cũng được "ăn gian" hiệu quả. Diện quần đen nhưng vẻ ngoài của IU không hề nhạt nhòa. Cô kết hợp quần đen với áo họa tiết hoặc áo sáng màu để bộ trang phục trẻ trung, nổi bật hơn.

Váy nhấn eo

Khi tham dự sự kiện, IU luôn gây ấn tượng với hình ảnh ngọt ngào và nữ tính. Lựa chọn yêu thích của cô là những mẫu váy họa tiết, mang tông màu sáng như xanh pastel hay trắng làm chủ đạo.

Váy liền được IU chọn diện luôn có một chi tiết quan trọng, đó là đường nhấn eo. Thiết kế này sẽ phân chia lại tỷ lệ cơ thể, giúp vóc dáng thon gọn và cao ráo hơn. Ngoài ra, váy nhấn eo còn ghi điểm chỉn chu, thanh lịch. Để phát huy tối đa khả năng tôn dáng, đồng thời đảm bảo sự sang trọng cho các set váy nhấn eo, IU thường đi giày cao gót.

Ảnh: Sưu tầm