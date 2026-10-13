Canifa và 05 dấu ấn nổi bật trên hành trình 25 năm

1. Dấu ấn từ năng lực sản xuất đến đổi mới công nghệ

Ngay từ ngày đầu, Canifa từng bước xây dựng nền tảng sản xuất với Nhà máy Hoàng Dương vào năm 2002. Đây là tiền đề để thương hiệu chủ động hơn trong năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Năm 2019, Tổ hợp xanh Văn Giang Canifa đạt chứng chỉ LEED, ghi dấu định hướng phát triển gắn với các tiêu chuẩn về công trình xanh. Năm 2024, Canifa nhận Giải thưởng "Sản phẩm/Dịch vụ vì cộng đồng" ở hạng mục "Sản phẩm/ Dịch vụ bền vững" tại Human Act Prize (HAP) cho những nỗ lực hướng tới phát triển bền vững.

Hành trình đổi mới tiếp tục được mở rộng với việc đầu tư vào công nghệ, nền tảng mua sắm trực tuyến và các giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ở lĩnh vực bán lẻ, Canifa tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm đáp ứng sự thay đổi trong hành vi mua sắm. C-Live - tính năng mua sắm trực tuyến kết hợp tư vấn trực tiếp - đã giành chiến thắng tại Better Choice Award 2024 ở hạng mục Ứng dụng tài chính/tiêu dùng năng động sáng tạo.

Năm 2024 cũng là năm đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi Canifa lần đầu được công nhận là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Đây là sự ghi nhận cho một hành trình kiên định với chất lượng, sáng tạo quyết tâm trong đổi mới và không ngừng tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng.

2. Dấu ấn từ những tiêu chuẩn quốc tế

Với mong muốn khách hàng Việt được trải nghiệm chất lượng quốc tế trên chính những sản phẩm Made in Vietnam, Canifa đã tiên phong và nỗ lực không ngừng để đưa các tiêu chuẩn quốc tế vào sản phẩm và quá trình sản xuất.

Một trong những nền tảng giúp Canifa củng cố nội lực và từng bước khẳng định vị thế của thương hiệu Việt là sự kiên định trong việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng theo chuẩn mực quốc tế. Năm 2014, Canifa tự hào là thương hiệu thời trang tiên phong tại Việt Nam đón nhận chứng chỉ Woolmark và Woolmark Blend từ The Woolmark Company, tổ chức uy tín toàn cầu trong ngành len. Năm 2016, thương hiệu tiếp tục đạt chứng nhận OEKO-TEX® Standard 100 về kiểm nghiệm an toàn sản phẩm dệt may. Năm 2017, tiên phong trở thành đối tác tại Việt Nam của Cotton USA, tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn về nguyên liệu đầu vào. Bên cạnh đó, Canifa hợp tác chặt chẽ với Viện Dệt May Việt Nam, Bureau Veritas Việt Nam, Intertek và các tổ chức kiểm định độc lập nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Ở lĩnh vực bản quyền thời trang, năm 2016, Canifa là thương hiệu Việt tiên phong hợp tác với Disney, đưa những nhân vật quốc tế quen thuộc vào các thiết kế dành cho người tiêu dùng Việt. Cột mốc này mở ra hướng phát triển mới trong việc kết nối thời trang với văn hóa đại chúng và các IP toàn cầu. Sau Disney, Canifa tiếp tục mở rộng hành trình hợp tác với nhiều thương hiệu và nhân vật quốc tế, tạo nên nhiều lựa chọn đa dạng cho người mặc.

Những nỗ lực này cho thấy doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, chủ động xây dựng năng lực sản xuất và tạo ra những sản phẩm chất lượng ngay trên sân nhà. Đây cũng là một trong những yếu tố để Canifa tiếp tục hành trình phát triển và được vinh danh tại WeChoice Awards 2025 với danh hiệu "Thương hiệu Vươn mình ra biển lớn".

3. Dấu ấn trên hành trình thời trang

Không dừng lại ở vai trò một thương hiệu bán lẻ, Canifa từng bước hiện diện trên các sân khấu và hoạt động thời trang lớn. Thương hiệu đã có 10 mùa đồng hành cùng Aquafina Vietnam International Fashion Week, nhiều chiến dịch ấn tượng Mùa Ấm, Fashion in the Street, Canifa Say It và những màn kết hợp bùng nổ với các nghệ sĩ & nhà thiết kế. Canifa cũng góp phần kết nối thời trang với thế hệ người mẫu trẻ thông qua các chương trình như Vietnam’s Next Top Model và Vietnam Model Kid.

Qua từng mùa, những hoạt động này thế hiện năng lực sáng tạo và ngôn ngữ thời trang không ngừng phát triển của Canifa và khẳng định vị trí của một thương hiệu thời trang Việt trên thị trường.

4. Dấu ấn lan tỏa bản sắc Việt

Năm 2024, Canifa S ra đời với định hướng đưa những giá trị văn hóa và tinh thần Việt Nam vào đời sống đương đại bằng ngôn ngữ thời trang. Kể từ khi ra mắt, Canifa S đã phát triển 20 BST, khai thác nhiều câu chuyện từ văn hóa, đời sống và con người Việt Nam, với sự đồng hành của các nghệ sĩ, nhà thiết kế như Cao Minh Tiến, Phạm Huyền Kiêu, Tống Văn Hiệp, ban nhạc Bức Tường,…

Sức lan tỏa của Canifa S được thể hiện rõ nét qua những dịp đặc biệt như A50, A80, khi những chiếc áo mang thông điệp tự hào Việt Nam xuất hiện rộng khắp trên đường phố, trở thành hình ảnh quen thuộc trong những dịp đại lễ. Và hành trình của Canifa S không chỉ nằm ở những thời điểm đặc biệt, nhiều thiết kế vẫn được người trẻ lựa chọn trong đời sống hàng ngày bởi cách kể chuyện gần gũi, dí dỏm và hiện đại, gợi mở những câu chuyện về văn hóa, con người và niềm tự hào Việt Nam.

Hướng đi này tiếp tục được ghi nhận qua WeYoung 2025 - Thương hiệu Thời trang & Làm đẹp Đỉnh của năm - Super B&F Brand và Better Choice Awards 2026 - Thương hiệu lan tỏa bản sắc Việt.

5. Dấu ấn Vì Cộng Đồng

Tấm lòng vì cộng đồng của Canifa bắt nguồn từ chính những con người nhân hậu, chân thành, luôn mong muốn sẻ chia những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Năm 2004, dự án "Hơi ấm mùa đông" được khởi xướng, trở thành một hoạt động thường niên, dệt những chiếc mũ, chiếc khăn len ấm áp gửi đến trẻ em tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, hoạt động Canifa Vì Cộng Đồng cũng được ra đời song song nhằm hỗ trợ khẩn cấp người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ và các hoàn cảnh cần được giúp đỡ đặc biệt. Trong những thời điểm đặc biệt như đại dịch COVID-19, Canifa phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như "Gói xôi 0 đồng", "Siêu thị mini 0 đồng" và nhiều chương trình đồng hành cùng người lao động, người dân gặp khó khăn.

Năm 2024, dự án "Yêu Thương Có Tất" được Canifa thực hiện cùng Tòhe, tạo nên những chiếc tất từ tranh vẽ của những em bé đặc biệt, qua đó trao cho các em cơ hội thể hiện khả năng, tạo ra giá trị và đóng góp theo cách riêng của mình.

Nhìn lại hành trình 25 năm, những dấu ấn của Canifa cũng là những lát cắt phản ánh sự thay đổi trong đời sống người Việt. Khi cách con người sống, làm việc, kết nối và thể hiện bản thân không ngừng thay đổi, Canifa cũng lớn lên cùng thị trường, liên tục làm mới mình để đáp ứng những nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Vì vậy mà Canifa có thể đồng hành cùng nhiều thế hệ người Việt, từ ông bà, cha mẹ đến thế hệ trẻ hôm nay.

Với Canifa, 25 năm không chỉ là câu chuyện nhìn lại. Đó còn là nền tảng để bước tiếp trong một thị trường liên tục thay đổi, nơi thời trang ngày càng gắn chặt với những chuyển động trong đời sống. Tất cả dệt nên bức tranh đời sống tràn ngập niềm vui và sự kết nối - giống như tinh thần "Patterns of life" mà Canifa gửi gắm trong định vị của nhãn hàng.