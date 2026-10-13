NTK Lê Thanh Hòa và Đỗ Long trong tháng 10 vừa qua đã lần lượt giới thiệu các thiết kế custom made mới dành cho màn final walk của Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Như Vân lần lượt tại Miss Universe Vietnam 2026 và Miss Global 2026. Thế nhưng, giữa thời điểm này, hai gương mặt gạo cội của làng mốt Việt, vừa bất ngờ bị réo tên trong một bài đăng trên mạng xã hội với cáo buộc sao chép ý tưởng chĩa thẳng về Đỗ Long.

NTK Đỗ Long và Lê Thanh Hoà bên 2 thiết kế custom made dành cho hai màn final walk cũng diễn ra vào tháng 10 này.

Nguồn cơn tranh cãi từ chiếc đầm đuôi cá mang cảm hứng thiên nga

Cụ thể, trên nền tảng Threads, một tài khoản đăng tải bài viết tố NTK Đỗ Long nhiều lần "vay mượn" ý tưởng, dẫn chứng là chiếc đầm của Đỗ Như Vân diện hôm 11/10 vừa qua với một thiết kế mà ngôi sao Cbiz Lưu Diệc Phi từng lựa chọn cách đây không lâu của Lê Thanh Hoà.

Thiết kế dành cho Như Vân được giới thiệu là một thiết kế độc bản, gợi mở hình ảnh thiên nga trắng mang vẻ đẹp thanh khiết, sự trưởng thành và sức mạnh nội tại. Theo đó, phom đầm đuôi cá ôm sát cơ thể được kết hợp cùng kỹ thuật thêu và đính kết 3D thủ công nhằm tạo hiệu ứng nổi khối, chiều sâu cho bề mặt chất liệu. Điểm nhấn đặc biệt của trang phục nằm ở phần choàng xếp ly, tạo hình như đôi cánh thiên nga đang dang rộng đầy kiêu hãnh trước khi cất bước đến hành trình mới.

Với chiếc đầm được Lưu Diệc Phi mặc trong một chiến dịch quảng cáo hồi tháng 4/2026, thiết kế đuổi cá ánh bạc của Lê Thanh Hòa gây ấn tượng bởi kỹ thuật draping tỉ mỉ cùng những đường cut-out tinh tế ở vùng eo, ngực và phần lưng trần, giúp khắc họa thành công hình ảnh một Lưu Diệc Phi hiện đại, sắc sảo và quyền lực.

NTK Đỗ Long bị tố nhiều lần sao chép ý tưởng của NTK Lê Thanh Hoà.

Như Vân trên sân khấu Miss Global 2026 cùng "đôi cánh thiên nga" của Đỗ Long.

Không dừng lại ở thiết kế dạ hội, cư dân mạng ẩn danh còn tiếp tục chỉ ra sự trùng hợp giữa các dự án trong quá khứ của cả hai. Trong đó, có hai bộ sưu tập cùng lấy cảm hứng từ những dải màu hoàng hôn là "Rhythm" (Resort Collection 2023) của NTK Đỗ Long và "Like The Sunshine" ra mắt năm 2021 tại Phú Quốc của NTK Lê Thanh Hòa.

Hai bộ sưu tập ra mắt từ năm 2021 và 2023 của hai nhà thiết kế bị so sánh về màu sắc và concept trình diễn.

NTK Đỗ Long phản pháo đanh thép bằng 3 luận điểm

Đứng trước cáo buộc gay gắt, NTK Đỗ Long đã trực tiếp để lại phản hồi bên dưới bài đăng này. Lập luận của Đỗ Long chia làm ba luận điểm rõ ràng nhằm bảo vệ uy tín, chất xám và mối quan hệ giữa mình với Lê Thanh Hoà:

Thứ nhất, nam nhà thiết kế bác bỏ cáo buộc sao chép. Đỗ Long khẳng định chiếc đầm của Như Vân được anh phát triển dựa trên một mẫu thiết kế cũ mà anh từng làm cho Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên mặc tại đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2022. Để làm bằng chứng, Đỗ Long công khai đính kèm hình ảnh Thùy Tiên diện bộ trang phục này.

Thiết kế của Như Vân được Đỗ Long chia sẻ là bản phát triển từ thiết kế cũ năm 2022.

Thứ hai, Đỗ Long lên tiếng khẳng định vị thế của bản thân, đồng thời làm rõ mối quan hệ với đồng nghiệp: "Ở Việt Nam anh chưa đủ hot hay sao mà phải copy các bạn trong nước vậy em, mà anh Hòa còn chơi với anh, nếu có học hỏi anh sẽ học từ nước ngoài em nhé".

Cuối cùng, nam nhà thiết kế bày tỏ sự bức xúc trước thái độ công kích của chủ nhân bài viết. Anh chỉ trích tài khoản mạng xã hội này đang tự đặt bản thân ở vị trí "fashion police" (cảnh sát thời trang) để phán xét người khác nhưng lại che giấu danh tính thật của bản thân.

Sự việc hiện vẫn đang thu hút nhiều luồng ý kiến đa chiều từ giới mộ điệu thời trang. Sau phản hồi trên, hiện cả NTK Đỗ Long và Lê Thanh Hoà đều chưa có thêm động thái chính thức tiếp theo. Chúng tôi đang tiến hành liên hệ trực tiếp với hai nhà thiết kế để tìm hiểu rõ hơn về lập trường của đôi bên.

Ảnh: FBNV, Threads