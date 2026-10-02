CANIFA S và câu chuyện “chất Việt”: Khi những câu chuyện Việt bước vào thời trang

Có nhiều cách để mỗi người thể hiện sự gắn bó với nơi mình sinh ra. Đó có thể là một món ăn quen thuộc, một câu chuyện được kể lại, một giai điệu hay đơn giản là những hình ảnh khiến họ nhận ra mình trong đó. Với thời trang, bản sắc cũng đang được thể hiện theo cách linh hoạt hơn. Nhiều thiết kế lấy chất liệu từ chính đời sống Việt Nam để tạo nên những món đồ phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Đây cũng là hướng CANIFA phát triển CANIFA S, đưa văn hóa, tinh thần cùng những hình ảnh quen thuộc của Việt Nam vào thời trang theo cách trẻ trung, dễ tiếp cận hơn.

“Chất Việt” bắt đầu từ những điều quen thuộc

Một chiếc áo lấy cảm hứng từ món ăn quen thuộc, một thiết kế gợi nhớ không khí gia đình hay màu sắc mang tinh thần tự hào dân tộc đều có thể trở thành một cách kể chuyện.

Thay vì xem văn hóa như một hệ thống hình ảnh cố định, CANIFA S tìm kiếm những chất liệu có khả năng kết nối với trải nghiệm của người Việt trong đời sống hôm nay. Những câu chuyện về con người, văn hóa, lịch sử và những điều thân thuộc được chuyển hóa thành ngôn ngữ thời trang đương đại.

Cách làm này tạo ra một khoảng không rộng hơn cho “chất Việt”. Bản sắc không nhất thiết phải xuất hiện trong những dịp đặc biệt, mà có thể hiện diện ngay trong những lựa chọn trang phục thường ngày.

Ba cách CANIFA S kể câu chuyện Việt

Mỗi bộ sưu tập của CANIFA S lại mở ra một góc nhìn khác về những giá trị quen thuộc.

Với Hội Ngọ, hình tượng chú ngựa truyền thống trong 12 con giáp được đặt trong một câu chuyện về khát vọng, năng lượng và tinh thần bứt phá. Bộ sưu tập còn có sự kết hợp với Vụn Art, đưa các chi tiết thủ công được thực hiện bởi những nghệ nhân đặc biệt vào thiết kế. Qua đó, câu chuyện không chỉ nằm ở hình ảnh con ngựa, mà còn mở rộng sang giá trị của lao động thủ công, sự kiên nhẫn và con người đứng phía sau sản phẩm.

Trạm Yêu Nước lại bắt đầu từ một biểu đạt trực quan hơn sắc màu gắn với lá cờ Việt Nam và tinh thần tự hào trong ngày đất nước thống nhất. Những màu sắc này được đưa vào các thiết kế dành cho nhiều thành viên trong gia đình, tạo nên tinh thần đồng điệu giữa các thế hệ. Tình yêu dành cho đất nước vì thế được đặt trong một bối cảnh rất đời thường, khi các thành viên có thể cùng chia sẻ một sắc áo.

Trong khi đó, Việt Nam Yêu Đời tìm đến những hình ảnh gần như đã trở thành một phần ký ức tập thể: gánh hàng, món ăn, văn hóa đường phố,... Các hình tượng về đời sống được chơi chữ khéo léo trên thiết kế, thể hiện tinh thần tích cực, lạc quan, yêu đời, đồng thời gợi lên nét đẹp bình dị và hồn hậu của con người Việt Nam.

Ba cách tiếp cận khác nhau cùng cho thấy một điểm: chất liệu văn hóa có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi xung quanh chúng ta, và được thể hiện một cách chân thực, giàu tính ứng dụng trên trang phục.

Khi văn hóa trở thành một phần của tủ đồ

Điều thú vị ở cách CANIFA S khai thác bản sắc nằm ở việc thương hiệu lựa chọn những câu chuyện Việt gần gũi, sau đó diễn giải chúng qua ngôn ngữ thời trang hiện đại. Ở đó, người mặc có thể tìm thấy một hình ảnh quen thuộc, một ký ức, một cảm xúc hoặc một giá trị đã gắn bó với nhiều thế hệ. Những kết nối ấy diễn ra tự nhiên thông qua trang phục, để các giá trị văn hóa được “sống” một cách sinh động trong nhịp sống hôm nay.

Từ đó, “chất Việt” có thể bước vào đời sống thông qua một chiếc áo mặc đi làm, đi chơi, xuống phố hay một bộ đồ cả gia đình cùng lựa chọn. Khi những câu chuyện Việt hiện diện một cách tự nhiên trong tủ đồ, thời trang cũng trở thành một cách để mỗi người lưu giữ và chia sẻ những điều thân thuộc. Một hình ảnh thân quen, một màu sắc hay một chi tiết nhỏ cũng có thể gợi nhớ về nơi mình thuộc về, đồng thời mở ra một cách tiếp nối những giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại.

Là một thương hiệu quốc gia, Canifa tự hào đại diện cho tinh hoa “Chất Việt - Tâm hồn Việt", mang đến các sản phẩm thời trang sử dụng chất liệu tự nhiên, thân thiện, đi cùng với các thiết kế được lấy cảm hứng từ văn hóa và đời sống qua lăng kính hiện đại. Với hành trình 25 năm đồng hành cùng các thế hệ người Việt, Canifa hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, đồng thời kết nối mọi người lại gần nhau hơn thông qua trải nghiệm thời trang thân thiện, tích cực và tràn đầy niềm vui. CANIFA hướng tới trở thành thương hiệu thời trang quốc dân của Người Việt, đại diện cho chất lượng và tinh thần Việt vươn tầm quốc tế.



