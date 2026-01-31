Cảnh sát giúp sản phụ sinh con ngay trong xe hơi

Vào sáng 25/12 năm ngoái, khi phần lớn mọi người đang đón Giáng sinh bên gia đình, một phụ nữ mang thai ở Florida (Mỹ) bất ngờ chuyển dạ và không kịp vào bệnh viện. Đang trên đường tới cơ sở y tế, chiếc xe của gia đình dừng lại khi người mẹ chuẩn bị sinh con ngay trên ghế sau.

Nhận được cú gọi cầu cứu từ gia đình, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và hỗ trợ tận tình. Trong điều kiện khẩn cấp, các sĩ quan phối hợp với nhau để giữ an toàn và cùng sản phụ vượt qua quá trình sinh nở ngay trong xe hơi, giữa cái lạnh giá và không gian chật hẹp. Gia đình sau đó đã ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng khiến nhiều người xúc động khi xem lại.

Bé Orlando sau khi được đỡ sinh

Theo báo People, đứa trẻ chào đời khỏe mạnh trong vòng tay của cảnh sát và người thân, không gặp biến chứng gì đáng lo ngại. Cả gia đình sau đó được đưa tới bệnh viện an toàn để kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Câu chuyện của họ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước hành động chuyên nghiệp, tận tâm của lực lượng cảnh sát. Những người vốn thường gắn với hình ảnh nghiêm túc, giờ đây được nhìn nhận ở một góc độ ấm áp và nhân văn hơn trong những tình huống bình thường nhất của cuộc sống.

Cảnh sát Daisy Guzman và Trung sĩ Albert Medeiros thuộc Sở Cảnh sát Stoughton cùng với Trưởng cảnh sát Donna McNamara đã giúp người mẹ hộ sinh bé Orlando

Vụ việc cũng được giới thiệu như một thông điệp hy vọng và sự đoàn kết gia đình, khiến nhiều người cảm thấy Giáng sinh năm nay trở nên đặc biệt hơn, không chỉ là một ngày lễ mà còn là dịp để sẻ chia những câu chuyện đầy yêu thương.

Nguồn: People