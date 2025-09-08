Cảnh báo việc phẫu thuật vòng 1 nhiều lần: Nguy cơ và biến chứng cần lưu ý

Tuy nhiên, không ít trường hợp vì mong muốn có vòng 1 hoàn hảo hơn, hoặc do kết quả lần đầu không như ý, đã thực hiện phẫu thuật nhiều lần. Các bác sĩ thẩm mỹ cảnh báo rằng việc can thiệp quá nhiều lần vào cùng một vùng cơ thể, đặc biệt là vòng 1, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và biến chứng nghiêm trọng.

Nguy cơ từ việc phẫu thuật nhiều lần

1. Mỏng da và nguy cơ lộ túi ngực

Mỗi lần phẫu thuật đều khiến mô ngực và da phải chịu tác động. Khi lặp lại nhiều lần, lớp da vùng ngực có thể trở nên mỏng hơn, làm tăng nguy cơ nhìn thấy hoặc sờ thấy túi ngực. Thậm chí, trong một số trường hợp, túi có thể bị lộ ra ngoài, gây biến dạng thẩm mỹ nghiêm trọng.

2. Sẹo xơ và biến dạng mô ngực

Mỗi ca mổ đều để lại mô sẹo bên trong. Việc phẫu thuật lặp đi lặp lại khiến sẹo xơ nhiều hơn, mô ngực cứng và kém đàn hồi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây đau tức, khó chịu khi vận động.

3. Co bao xơ tăng cao

Co bao xơ là biến chứng phổ biến trong phẫu thuật ngực, khi mô sẹo co thắt quanh túi ngực gây cứng, đau và biến dạng. Những người phẫu thuật nhiều lần có nguy cơ gặp biến chứng này cao hơn do mô ngực đã bị tổn thương lặp lại.

4. Nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử

Mỗi lần mổ là một lần cơ thể đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng. Khi mô ngực đã suy yếu sau nhiều lần phẫu thuật, nguy cơ nhiễm trùng hoặc hoại tử da càng tăng. Đây là biến chứng nặng, có thể buộc phải tháo bỏ túi ngực hoàn toàn.

5. Ảnh hưởng tâm lý

Ngoài yếu tố sức khỏe, việc phẫu thuật đi phẫu thuật lại dễ khiến phụ nữ rơi vào vòng luẩn quẩn của sự không hài lòng với cơ thể. Điều này gây áp lực tâm lý, tự ti hoặc thậm chí ám ảnh ngoại hình.

Ai dễ rơi vào “vòng xoáy” phẫu thuật nhiều lần?

+ Người thực hiện phẫu thuật lần đầu tại cơ sở kém uy tín, dẫn đến kết quả hỏng, biến dạng.

+ Người có tâm lý cầu toàn, mong muốn vòng 1 “hoàn hảo tuyệt đối”.

+ Người chưa được tư vấn rõ ràng về hạn chế và rủi ro khi phẫu thuật.

Lời khuyên từ bác sĩ

Theo các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ, phụ nữ chỉ nên thực hiện nâng ngực khi có nhu cầu thật sự và phải lựa chọn bệnh viện, bác sĩ được cấp phép, có kinh nghiệm chuyên sâu. Đồng thời, cần lắng nghe cơ thể, cân nhắc kỹ giữa mong muốn thẩm mỹ và rủi ro sức khỏe. Phẫu thuật ngực không phải là "công cụ" để thay đổi liên tục. Mỗi ca mổ đều để lại dấu vết sinh học. Nếu lạm dụng, nguy cơ biến chứng sẽ tăng cao và đôi khi hậu quả là không thể khắc phục.

Vòng 1 đẹp có thể mang lại sự tự tin, nhưng điều quan trọng hơn là sức khỏe và sự an toàn lâu dài. Phẫu thuật ngực nhiều lần không phải con đường để đạt đến vẻ đẹp hoàn hảo, mà có thể trở thành mối nguy tiềm ẩn. Làm đẹp cần đi đôi với hiểu biết và sự tỉnh táo – để mỗi quyết định là một sự lựa chọn đúng đắn, không phải sự đánh đổi.