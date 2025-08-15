Bác sĩ cảnh báo: Những rủi ro khi nâng ngực sai kỹ thuật

Nâng ngực hiện nay được xem là một trong những ca phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến nhất, giúp nhiều phụ nữ lấy lại sự tự tin và vẻ đẹp hình thể. Tuy nhiên, đằng sau những ca nâng ngực thành công là không ít câu chuyện đáng tiếc khi chị em lựa chọn sai cơ sở hoặc gặp bác sĩ thiếu chuyên môn. Các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ cảnh báo rằng, nếu nâng ngực thực hiện sai kỹ thuật, hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

Những rủi ro thường gặp khi nâng ngực sai kỹ thuật

1. Nhiễm trùng: Đây là biến chứng nguy hiểm nhất, xảy ra khi quy trình phẫu thuật không đảm bảo vô trùng hoặc chăm sóc hậu phẫu không đúng cách. Nhiễm trùng có thể dẫn đến tụ mủ, viêm mô, và trong trường hợp nặng có thể gây nhiễm trùng máu đe dọa tính mạng.

2. Tụ máu, bầm tím kéo dài: Khi thao tác phẫu thuật thiếu khéo léo hoặc quá mạnh tay, mạch máu bị tổn thương khiến máu tụ lại. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này không chỉ gây đau nhức kéo dài mà còn làm xấu kết quả thẩm mỹ.

3. Co thắt bao xơ: Đây là phản ứng của cơ thể tạo một lớp mô xơ bao quanh túi ngực, khiến ngực cứng, biến dạng và đau khi chạm vào. Tình trạng này thường gặp khi sử dụng túi ngực kém chất lượng, đặt túi sai vị trí hoặc quy trình phẫu thuật không đúng chuẩn.

4. Lệch hoặc biến dạng túi ngực: Nếu túi ngực không được cố định chắc chắn hoặc kích thước túi không phù hợp, ngực có thể bị lệch sang một bên, mất cân đối hoặc biến dạng. Trường hợp này thường buộc phải phẫu thuật lại để chỉnh sửa.

5. Giảm hoặc mất cảm giác đầu ngực: Khi dây thần kinh cảm giác ở vùng ngực bị tổn thương, người bệnh có thể mất cảm giác tạm thời hoặc vĩnh viễn ở đầu ngực. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đây là một biến chứng gây nhiều phiền toái về lâu dài.

6. Rách hoặc xì túi ngực: Túi ngực kém chất lượng hoặc bị tác động mạnh sau phẫu thuật có thể bị rách hoặc xì, gây biến dạng ngực và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nguyên nhân dẫn đến nâng ngực sai kỹ thuật

Các bác sĩ cho biết, hầu hết những ca biến chứng đều xuất phát từ việc lựa chọn cơ sở thẩm mỹ thiếu uy tín hoặc bỏ qua khâu kiểm tra, chuẩn bị trước phẫu thuật. Những nguyên nhân phổ biến bao gồm:

- Thực hiện tại cơ sở không có giấy phép hoạt động, bác sĩ không có chứng chỉ phẫu thuật thẩm mỹ.

- Sử dụng túi ngực không rõ nguồn gốc, không đạt tiêu chuẩn y tế.

- Quy trình phẫu thuật không đảm bảo vô trùng, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng cao.

- Không tiến hành đầy đủ các bước thăm khám, xét nghiệm và tư vấn trước khi phẫu thuật.

Cách phòng tránh rủi ro khi nâng ngực

Để giảm thiểu nguy cơ, chị em cần lưu ý:

- Chọn đúng cơ sở y tế: Ưu tiên các bệnh viện hoặc trung tâm thẩm mỹ được cấp phép, có phòng mổ đạt chuẩn và hệ thống trang thiết bị hiện đại.

- Bác sĩ có chuyên môn cao: Đảm bảo người thực hiện là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực hiện nhiều ca nâng ngực thành công.

- Chất lượng túi ngực: Yêu cầu cơ sở cung cấp thông tin rõ ràng về nguồn gốc, thương hiệu, thời hạn bảo hành và chứng nhận an toàn của túi ngực.

- Khám sức khỏe kỹ lưỡng: Thực hiện đầy đủ các xét nghiệm máu, tim mạch, chụp X-quang ngực hoặc siêu âm để đảm bảo đủ điều kiện phẫu thuật.

- Tuân thủ hướng dẫn hậu phẫu: Uống thuốc đúng chỉ định, vệ sinh vết mổ sạch sẽ, tái khám định kỳ và tránh va chạm mạnh vào vùng ngực trong thời gian đầu.

Nâng ngực có thể mang lại vẻ đẹp quyến rũ và sự tự tin cho phụ nữ, nhưng đây vẫn là một ca phẫu thuật xâm lấn tiềm ẩn nhiều rủi ro. "Đẹp" là mong muốn chính đáng, nhưng "đẹp an toàn" mới là điều quan trọng nhất. Lời khuyên từ các bác sĩ: "Hãy làm đẹp thông minh - chọn đúng nơi, đúng người, đúng phương pháp để bảo vệ cả sức khỏe lẫn vẻ đẹp lâu dài."

