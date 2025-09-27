CẢNH BÁO: Trò chơi tưởng vô hại, nhưng ẩn chứa hiểm họa rình rập tính mạng trẻ nhỏ

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai em nhỏ (một trai, một gái) vui đùa cùng nhau. Trong trò chơi, bé trai đóng vai "ngựa", bé gái ngồi trên lưng bạn để cưỡi. Thoạt nhìn, đó chỉ là một hoạt động trẻ con thường thấy, nhưng chi tiết tiếp theo khiến ai chứng kiến cũng phải thót tim.

Thót tim trước trò vui đùa của 2 bạn nhỏ. (Nguồn: @mustsharenews)

Trên tay bé gái cầm một sợi dây, quàng qua cổ bé trai để mô phỏng dây cương khi cưỡi ngựa. Khi trò chơi kết thúc, bé gái vẫn vô tư kéo mạnh, khiến sợi dây siết chặt cổ bạn mình. Bé trai lập tức ngạt thở, ngã quỵ xuống đất nhưng bé gái vẫn chưa ý thức được, tiếp tục kéo lê bạn khiến tình huống càng nguy hiểm.

Chỉ đến khi người lớn phát hiện và can thiệp kịp thời, dùng kéo cắt dây thì bé trai mới thoát hiểm trong gang tấc. Thật sự, ai xem khoảnh khắc này cũng thót tim, chỉ là một trò chơi vui của các bé nhưng nếu không sát sao sẽ mang lại hậu quả đáng tiếng.

Sự việc là lời cảnh tỉnh rõ ràng: Không phải trò chơi nào cũng an toàn, và không phải lúc nào trẻ cũng ý thức được hậu quả từ hành động của mình. Những vật dụng tưởng chừng vô hại như dây, khăn, dây chun hay thậm chí tai nghe… đều có thể trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng nếu trẻ dùng sai cách. Ngạt thở do quấn dây quanh cổ là tai nạn đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng thực tế vẫn liên tục xảy ra.

- Phụ huynh cần quan sát, giám sát trẻ khi vui chơi, đặc biệt là những trò liên quan đến nhảy nhót, leo trèo hoặc sử dụng các vật dụng có thể siết chặt.

- Không để trẻ tự ý chơi với các loại dây: dây vải, dây chun, dây thừng, dây nịt… vì rất dễ dẫn đến tai nạn.

- Giáo dục, nhắc nhở con thường xuyên rằng không nên quấn dây quanh cổ, quanh người bạn bè, vì trò vui có thể biến thành tai họa.

Một phút sơ suất, một trò chơi tưởng chừng vô hại, nhưng hậu quả có thể là vĩnh viễn. Cha mẹ đừng coi thường, hãy luôn đồng hành để bảo vệ con khỏi những hiểm họa tiềm ẩn ngay trong sinh hoạt hàng ngày.