Cảnh báo trẻ chậm phát triển vận động: Phát hiện sớm để can thiệp kịp thời

Chậm phát triển vận động là tình trạng trẻ không đạt các mốc quan trọng như lẫy, ngồi, bò, đứng, đi trong năm đầu đời. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, mỗi ngày có khoảng 50 trẻ được can thiệp, trong đó tỷ lệ chậm vận động chiếm đáng kể.

Bé L.T.H. (6 tuổi, Trảng Bom) bị nhược cơ, chậm phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ. Sau 5 năm kiên trì điều trị, bé mới có thể tập đi. Một trường hợp khác là bé N.V.T. (3 tuổi, ngụ tại phường Trấn Biên) bị cứng khớp bẩm sinh, sau một năm trị liệu đã có thể đứng vững.

Bác sĩ Võ Hoài Thương, Phụ trách Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, cho biết kỹ năng vận động gồm vận động thô (cơ tay, chân) và vận động tinh (các ngón tay). Trẻ có thể chậm ở một hoặc cả hai nhóm, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển cơ thể.

Nguyên nhân được chia thành ba nhóm: trước sinh (thai phụ mắc bệnh, tiếp xúc hóa chất độc hại), trong sinh (sinh non, ngạt), và sau sinh (viêm não, vàng da nặng, chấn thương sọ não…). Ngoài ra, bất thường di truyền hoặc bại não cũng là yếu tố nguy cơ.

Các bác sĩ nhấn mạnh, giai đoạn 3 năm đầu đời là "mốc vàng" để can thiệp. Trẻ chậm nắm ở 3 tháng, chưa lẫy ở 7 tháng, chưa bò ở 9 tháng hay chưa đi ở 18 tháng là dấu hiệu cần được thăm khám sớm.

Bác sĩ Thương khuyến cáo: "Nếu kiên trì, nhiều trẻ có thể vận động và sinh hoạt gần như bình thường. Nhưng bỏ qua giai đoạn vàng sẽ khiến việc điều trị kém hiệu quả".

Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, trẻ được tập luyện phù hợp từng lứa tuổi, kết hợp trị liệu tại nhà nhằm tối ưu hiệu quả. Phát hiện sớm, can thiệp kịp thời cùng sự đồng hành của gia đình chính là chìa khóa giúp trẻ phát triển toàn diện.