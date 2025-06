Cảnh báo tràn dịch màng phổi ở trẻ: Nguy hiểm nếu chậm phát hiện

Trong tuần qua, Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 14 tuổi, tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh, nhập viện với biểu hiện khó thở, tức ngực kéo dài, ho nhiều, mệt mỏi. Đáng lưu ý, các triệu chứng này đã xuất hiện âm thầm từ khoảng một tuần trước và ngày càng nặng hơn.

Qua thăm khám và xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị tràn dịch màng phổi phải lượng nhiều, gây chèn ép, làm xẹp một nửa phổi bên phải và dẫn tới suy hô hấp - một tình trạng nguy kịch nếu không được xử trí kịp thời. Ngay sau đó, bệnh nhi được tiến hành chọc hút, dẫn lưu 600ml dịch màng phổi, giúp cải thiện tình trạng hô hấp.

Tràn dịch màng phổi ở trẻ có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng phổ biến nhất là do nhiễm khuẩn. Diễn biến bệnh thường âm thầm, không rõ ràng nên dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, bệnh có thể dẫn đến suy hô hấp, nhiễm trùng huyết hoặc các biến chứng nặng khác.

Qua trường hợp bệnh nhi trên, các bác sĩ khuyến cáo: Phụ huynh cần chú ý các biểu hiện bất thường ở trẻ, đặc biệt trong kỳ nghỉ Hè - khi trẻ có xu hướng ở nhà một mình nhiều hơn. Đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có các dấu hiệu sau:

- Ho kéo dài trên 3 ngày.

- Tức ngực, đau khi hít sâu.

- Thở nhanh, khó thở, mệt nhiều khi vận động.

- Chán ăn, mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc điều trị tại nhà, đặc biệt là kháng sinh, thuốc ho hoặc thuốc chống viêm. Nên cho trẻ kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhất là với trẻ có tiền sử hen, viêm phổi tái phát hoặc hệ miễn dịch yếu.

Việc theo dõi sát sao và hành động kịp thời của cha mẹ là yếu tố quyết định trong phòng tránh và kiểm soát các tình trạng bệnh lý nguy hiểm ở trẻ.