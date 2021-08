Cảnh báo: Tẩy da chết đình đám của The Cocoon có hàng fake, chất lượng lổn nhổn mà shop vẫn chốt được hơn 2000 đơn?

Tẩy da chết The Cocoon bị làm giả và bán với giá 95.000 VNĐ

Những tưởng chuyện hàng giả, hàng nhái chỉ xảy ra đối với các thương hiệu nước ngoài nhưng giờ đây, ngay chính 1 thương hiệu nội địa Việt Nam đã bị fake sản phẩm ngay trên chính thị trường của mình. Danh tính nạn nhân không quá xa lạ, chính là sản phẩm tẩy tế bào chết đình đám của The Cocoon - Cocoon Dak Lak Coffee Body Polish.

Chính bởi đam mê săn sale mà gây ra không biết bao tai nạn, cô bạn trợ lý của beauty blogger Phương Ly (Pretty Much Channel) giờ đây hẳn đã lĩnh hội bài học đắt giá. Trong một phút lầm lỡ, cô bạn này ham rẻ, đặt hàng từ 1 tài khoản Shopee có tên là "nuoc_hoa_chinh_hang_uyen" với giá 95K/ hũ 200ml, thay vì mua trên gian hàng chính hãng của Cocoon ở Shopee Mall. Và kết quả nhận về thì như thế này đây.

Cách phân biệt Tẩy da chết The Cocoon thật và giả

So sánh hàng auth - fake về mặt bao bì

Rõ ràng, hũ tẩy da chết hàng auth nhìn xịn hơn hẳn: to ngang, chữ trên bao bì được in đậm nét, màu nâu đậm. Còn hàng fake có bao bì nhìn qua khá ọp ẹp: thân trụ thuôn dài, chữ in nhỏ, khá mờ, màu sắc bên trong nâu sáng ánh cam.

Và đến lúc mở nắp ra, nhìn vào kết cấu sản phẩm thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Kết cấu sản phẩm xịn có màu nâu đậm, cực kì đặc, nhìn rõ từng hạt cà phê bên trong. Còn sản phẩm fake thì... trông mà chán: nâu nhạt, lỏng toẹt, thấy rõ cả lớp nước đang tách dần đều và mùi thì rất ngái.

Bên phải (auth) , bên trái (fake)

Chắc hẳn không phải mình cô bạn này bị lừa. Bởi lượt mua của sản phẩm này trên gian hàng kia lên tới 2,1 nghìn chứ chẳng ít ỏi gì. Cơ mà, làm ăn thế này thì thất đức quá. Không những bán hàng giả, giao thiếu hàng (thanh toán 2 nhưng chỉ giao 1) mà ban đầu, khi khách nhắn tin, shop này còn tỏ thái độ thờ ơ, không trả lời.

Mãi sau đó, shop mới liên hệ lại và tỏ ý muốn hoàn tiền nhưng không đưa ra bất kỳ lời giải thích thỏa đáng nào về sản phẩm fake lẫn việc ship thiếu hàng kia.

Và thật bất ngờ, dù bán hàng giả kém chất lượng nhưng shop này vẫn chốt được 2100 đơn hàng tẩy da chết Cocoon fake

Liên hệ với shop trao đổi về sự việc trên, chúng tôi nhận được câu trả lời vô cùng lấp liếm, rằng shop đã chứng minh với khách hàng sản phẩm này là hàng chính hãng và khách hàng đã đồng ý chấp nhận sản phẩm. Nhưng khi liên hệ với beauty blogger Phương Ly thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Phương Ly và bạn trợ lý sau khi thấy shop muốn hoàn tiền để lách luật Shopee đã quyết định không nhắn lại nữa.

Ngoài ra, qua tìm hiểu, chúng tôi phát hiện tài khoản này thực chất đã giả mạo từ tên cho tới logo của 1 shop chuyên bán nước hoa khác tại Sài Gòn, nhằm đánh lừa khách hàng về độ uy tín.

Không chỉ 1 sản phẩm tẩy tế bào chết, dưới phần phản hồi, dễ thấy shop còn bị "tố" bán hàng fake rất nhiều mặt hàng khác như: kem chống nắng Anessa, dầu dưỡng tóc Miseen... Những comment này không bao giờ thấy shop phản hồi, trong khi các comment khen ngợi còn lại thì shop này lại "rep" rất nhiệt tình!

Nhiều người ham rẻ, thấy con số bán ra lên tới hàng nghìn nên đặt mua nhưng nào ngờ

Mới mua, chưa khui nắp mà sản phẩm bên trong đã chảy ra quá trời thì rõ là hàng kém chất lượng chứ gì nữa

Kem chống nắng Anessa...

Dầu dưỡng tóc Miseen đều được khách hàng review lại là hàng giả

Liên hệ với The Cocoon, hãng đã xác nhận với chúng tôi rằng sản phẩm đáng ngờ phía trên quả thật là hàng giả. Loại tẩy da chết của hãng chưa bao giờ được sản xuất với bao bì như vậy. The Cocoon rất lấy làm tiếc vì khách hàng đã mua phải hàng giả kém chất lượng và còn chia sẻ rằng, đây không phải lần đầu tiên, vụ việc này xảy ra.

Hồi tháng 6, trên trang Facebook chính thức, hãng đã có bài đăng cảnh cáo mọi người về tình trạng hàng giả, hàng nhái này rồi. Hơn ai hết, The Cocoon mong rằng khách hàng hãy tìm đến địa chỉ chính hãng để mua, tránh trường hợp tiền mất tật mang như thế này.

Không chỉ có bao bì thiếu uy tín mà chất lượng bên trong lọ tẩy da chết fake cũng rất đáng sợ...

Phân biệt hàng thật - giả với Cocoon Dak Lak Coffee Body Polish

Rồi đến cả tinh dầu xịt bưởi The Cocoon

Vậy mới nói, chị em không nên ham rẻ mà nhắm mắt rút ví cho những sản phẩm hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tiết kiệm được đồng nào không thấy mà chỉ có "tiền mất tật mang".

Bạn nên mua tại trang web chính hãng hoặc Mall của hãng trên các sàn thương mại điện tử uy tín.

[Box We Buy] - AF tẩy da chết cà phê Cocoon

Ảnh: Sưu tầm