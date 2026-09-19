Cảnh báo nguy cơ té ngã trong mùa mưa bão

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Yên Định

Những ngày gần đây, Bệnh viện Đa khoa Yên Định (Thanh Hóa) tiếp nhận nhiều trường hợp té ngã trong sinh hoạt và lao động, gây bong gân, trật khớp, gãy xương cánh tay, xương đòn. Nguy cơ chấn thương cao hơn ở người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh lý ảnh hưởng đến vận động, thăng bằng.

Để phòng tránh té ngã trong mùa mưa bão, người dân cần giữ sàn nhà, cầu thang và lối đi khô ráo, sạch sẽ; lau ngay khi có nước đổ và không để dây điện, vật dụng cản trở lối đi. Nên sử dụng dép có đế chống trượt, đặc biệt tại nhà tắm và khu vực ẩm ướt. Cầu thang cần có tay vịn, bảo đảm đủ ánh sáng khi di chuyển ban đêm. Người cao tuổi nên hạn chế đi lại một mình tại những khu vực trơn trượt.

Trong lao động, không nên trèo cao, sửa mái nhà, chặt cây hoặc làm việc trên giàn giáo khi trời mưa, gió mạnh. Cần kiểm tra độ chắc chắn của thang, giàn giáo và dụng cụ trước khi sử dụng, đồng thời trang bị phương tiện bảo hộ phù hợp. Khi điều kiện thời tiết không an toàn, nên tạm dừng công việc.

Khi di chuyển ngoài trời, cần đi chậm, quan sát mặt đường, tránh khu vực ngập nước, trơn trượt, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở. Người đi xe máy cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và thận trọng khi phanh trên đường ướt.

Sau khi té ngã, không nên chủ quan nếu xuất hiện đau nhiều, sưng nhanh, bầm tím, biến dạng chi hoặc hạn chế, mất khả năng vận động. Đây có thể là dấu hiệu chấn thương xương, khớp hoặc phần mềm.

Người bị chấn thương không nên tự ý nắn chỉnh vùng tổn thương. Cần hạn chế vận động, cố định tạm thời vùng bị thương nếu có thể và đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và xử trí phù hợp.