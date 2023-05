Cảnh báo: Ngủ chung với trẻ sơ sinh có thể dẫn đến tử vong ở trẻ

Ảnh: Getty Images

Mỗi năm, khoảng 3.400 trẻ sơ sinh ở Mỹ tử vong đột ngột, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Trung tâm y tế trẻ em Cook Children's đã theo dõi được 30 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong do tình trạng ngủ không an toàn trong 15 tháng qua. Trong hầu hết các trường hợp, trẻ sơ sinh ngủ chung với cha mẹ hoặc người chăm sóc. Ít nhất 905 trường hợp trong đó là do bị ngạt thở. Các trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh dường như đang tăng kể từ năm 2020.

Theo Cook Children's, để đảm bảo an toàn, trẻ phải ngủ riêng với người lớn trên một bề mặt phẳng, chắc chắn như cũi hoặc nôi. Cha mẹ nên ở chung phòng với trẻ nhưng không nằm chung giường. Chuyên gia cho biết, do ta không thể kiểm soát được cơ thể khi ngủ nên có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Trẻ có thể bị kẹp giữa đầu giường và gối, hoặc cha mẹ có thể vô tình xê dịch khi ngủ.

Cần đảm bảo đặt trẻ nằm ngửa khi ngủ, đặc biệt nếu trong không gian hẹp. Nệm phải có ga trải giường vừa vặn và không được để chăn, gối, đồ chơi vào khu vực ngủ. Cuối cùng, chuyên gia khuyến nghị các bậc cha mẹ nên sử dụng túi ngủ thay vì quấn tã cho trẻ.