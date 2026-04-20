Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa tiếp nhận bệnh nhi 23 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc sau khi uống nhầm aceton (nước rửa móng tay). Theo người nhà, bé vô tình uống khoảng 10ml dung dịch được đựng trong chai nước suối. Ngay sau đó, trẻ được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng truyền dịch, điều trị triệu chứng và theo dõi sát các dấu hiệu thần kinh, hô hấp, tim mạch và tiêu hóa. Sau khi ổn định ban đầu, bệnh nhi được chuyển khoa Nhi tiếp tục điều trị, đồng thời thăm khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng để đánh giá tổn thương niêm mạc. Sau hơn 2 ngày, sức khỏe trẻ ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, aceton là dung môi hữu cơ có trong nước tẩy sơn móng tay, chất tẩy rửa, keo dán… Khi xâm nhập cơ thể, chất này có thể gây bỏng niêm mạc miệng - họng - thực quản, ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương, rối loạn hô hấp, tim mạch. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Các chuyên gia cũng cảnh báo những sai lầm thường gặp của phụ huynh như tự gây nôn cho trẻ tại nhà, chủ quan khi nghĩ trẻ chỉ uống lượng nhỏ hoặc chậm đưa trẻ đến cơ sở y tế. Những xử trí sai cách này có thể làm tăng nguy cơ hít sặc và khiến tình trạng nặng hơn.

Để phòng tránh, phụ huynh cần bảo quản hóa chất trong tủ có khóa, để xa tầm tay trẻ; không đựng hóa chất trong chai nước uống; đậy kín sau khi sử dụng và không để trẻ chơi một mình ở khu vực có hóa chất.

Các bác sĩ nhấn mạnh, aceton không phải là chất vô hại. Với trẻ nhỏ, chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời. Chủ động phòng ngừa và đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi xảy ra sự cố là cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho trẻ.