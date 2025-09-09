Bé 8 tháng tuổi ngộ độc thuốc nhỏ mũi do người nhà nhầm lẫn

Bệnh nhi 8 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng li bì, chân tay lạnh, thở nấc sau khi uống nhầm thuốc nhỏ mũi naphazolin.

Theo gia đình, trước đó bé bị táo bón, khi cho uống men tiêu hóa, bố đã lấy nhầm lọ thuốc nhỏ mũi. Lượng thuốc vào cơ thể khoảng 4mg. Sau 5 giờ xuất hiện tình trạng bất thường, bé được đưa đến bệnh viện.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán ngộ độc naphazolin, nhanh chóng cho thở oxy, truyền dịch, ủ ấm và hỗ trợ hô hấp. Sau 2 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo: Thuốc nhỏ mũi chứa hoạt chất naphazolin tuyệt đối không dùng đường uống. Chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nặng, nguy hiểm tính mạng trẻ nhỏ. Phụ huynh cần cẩn trọng trong bảo quản, sử dụng thuốc, không để trẻ hoặc người thân nhầm lẫn, tránh hậu quả đáng tiếc.