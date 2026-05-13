Bé trai 6 tuổi nguy kịch vì biến chứng nặng từ thủy đậu

Thông tin từ Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rất nặng sau khoảng 6 ngày khởi phát bệnh. Ban đầu, trẻ sốt cao liên tục, xuất hiện ban phỏng nước toàn thân. Dù đã được điều trị tại cơ sở y tế địa phương trong 2 ngày nhưng tình trạng không cải thiện mà diễn tiến xấu nhanh chóng với các nốt phỏng dày đặc, xuất huyết, chảy máu và xuất hiện dấu hiệu suy hô hấp.

Bác sĩ khám cho bệnh nhi 6 tuổi.

Khi được chuyển tới bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh nhi đã phải hỗ trợ thở oxy do suy hô hấp. Tuy nhiên, chỉ khoảng 2 giờ sau nhập viện, tình trạng hô hấp của trẻ xấu đi nhanh, không còn đáp ứng với thở oxy thông thường và buộc phải chuyển sang thở máy không xâm nhập.

Đến rạng sáng hôm sau, trẻ kích thích nhiều, thở nhanh, độ bão hòa oxy trong máu giảm mạnh, đờm dãi ứ đọng, các bác sĩ phải đặt nội khí quản và thở máy xâm nhập. Chỉ trong chưa đầy nửa ngày, bệnh nhi từ tình trạng thủy đậu có suy hô hấp đã chuyển sang suy hô hấp nặng nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Thành Lê, Phó Trưởng khoa Nhi cho biết, ngoài suy hô hấp, bệnh nhi còn xuất huyết ở nhiều vị trí như các nốt phỏng nước, chảy máu mũi, xuất huyết tiêu hóa, kèm rối loạn đông máu nặng và mất máu nhanh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng viêm đặc biệt nghiêm trọng, trong đó chỉ số Procalcitonin tăng trên 100, cao gấp hàng nghìn lần mức bình thường. Kết quả cấy máu xác định trẻ bị nhiễm khuẩn huyết do phế cầu trên nền thủy đậu.

Bệnh nhi bị biến chứng nặng do thuỷ đậu.

Theo các bác sĩ, sau 2 ngày điều trị tích cực bằng thuốc kháng virus kết hợp kháng sinh liều cao, tình trạng chảy máu bước đầu được kiểm soát, các chỉ số đông máu dần cải thiện, chỉ số viêm có xu hướng giảm. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn sốt cao liên tục và được đánh giá trong tình trạng rất nặng. Đến ngày điều trị thứ 4, trẻ tiếp tục sốt cao, các chỉ số viêm tăng trở lại, cho thấy bệnh diễn biến còn phức tạp và cần theo dõi sát.

Bác sĩ Nguyễn Thành Lê cảnh báo, nhiều người vẫn cho rằng thủy đậu chỉ là bệnh ngoài da với vài nốt phỏng nước đơn giản. Tuy nhiên, nếu các tổn thương da không được chăm sóc đúng cách, vi khuẩn có thể xâm nhập gây bội nhiễm, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, rối loạn đông máu và suy hô hấp nặng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện sốt, nổi ban phỏng nước nghi thủy đậu, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Việc giữ vệ sinh da, tránh gãi hoặc làm vỡ các nốt phỏng nước có vai trò quan trọng trong phòng ngừa bội nhiễm.

Ngoài ra, thủy đậu là bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin. Trẻ nên được tiêm phòng từ 12 tháng tuổi nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

