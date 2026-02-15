Cẩn trọng với các tai nạn trẻ thường gặp trong dịp Tết

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhi 18 tháng tuổi (ngụ TP.HCM) bị tắc ruột nguy kịch do nuốt hạt nở đồ chơi.

Bé nhập viện trong tình trạng liên tục nôn ói ra thức ăn và dịch vàng, không ăn, uống ít và mệt nhiều, không đi tiêu được.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành mở ruột lấy dị vật và tái lập lưu thông đường tiêu hóa. Sau mổ, bệnh nhi dần phục hồi tốt.

BS.CK2 Bùi Hải Trung, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, trong dịp Tết, số trẻ phải nhập viện vì tai nạn sinh hoạt tăng cao, các tai nạn thường gặp như hóc dị vật, đuối nước, điện giật...

Nguyên nhân đầu tiên khiến tai nạn trẻ em gia tăng trong dịp Tết là do sự thay đổi lớn trong sinh hoạt và vui chơi. Trẻ được nghỉ học, có nhiều thời gian rảnh hơn, vui chơi nhiều hơn, chạy nhảy nhiều hơn và giờ giấc sinh hoạt cũng không còn ổn định như ngày thường.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhi.

Trong khi đó, người lớn lại bận rộn với việc dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, tiếp khách, đi chúc Tết và tham gia giao thông nhiều hơn. Sự thiếu giám sát này chỉ cần diễn ra trong vài phút lơ là cũng có thể dẫn đến tai nạn cho trẻ.

“Tai nạn té ngã là loại tai nạn thường gặp nhất trong dịp Tết. Trẻ leo lên ghế, bàn, cầu thang, chạy ra sân hoặc ra đường khi không có người lớn theo dõi. Ngoài ra, việc trang hoàng nhà cửa trong dịp Tết như lau dọn khiến sàn nhà trơn trượt, việc bày biện chậu cây, đồ trang trí, kéo dây điện làm không gian sinh hoạt của trẻ bị thay đổi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vấp ngã, té ngã hơn so với ngày thường” , BS Trung nói.

Theo bác sĩ, tai nạn giao thông cũng là một vấn đề đáng lo ngại trong dịp Tết. Mật độ giao thông tăng cao do nhu cầu đi lại, thăm hỏi, du lịch. Mặc dù đã có quy định nghiêm cấm sử dụng rượu bia khi lái xe, nhưng thực tế vẫn còn tình trạng một số người vi phạm, làm gia tăng nguy cơ tai nạn. Trẻ em trong dịp Tết thường ra ngoài chơi nhiều hơn, chạy ra đường, thiếu sự kiểm soát nên rất dễ gặp tai nạn giao thông đáng tiếc.

Một dạng tai nạn khác cũng thường gia tăng trong dịp Tết là tai nạn do hóc, sặc dị vật. Trong những ngày này, trẻ thường ăn các loại hạt như hạt dưa, hạt bí, kẹo cứng… trong khi vẫn chạy nhảy, vui chơi, nói chuyện. Việc vừa ăn vừa chơi làm tăng nguy cơ hóc dị vật, gây sặc đường thở, có thể dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời.

Tai nạn do điện giật cũng là một nguy cơ đáng lưu ý. Dịp Tết, nhiều gia đình sử dụng thêm các thiết bị điện để trang trí như đèn nháy, dây điện kéo dài. Việc lơ là trong quản lý, bảo vệ ổ cắm, dây điện khiến trẻ có thể vô tình chạm vào, dẫn đến nguy cơ điện giật cao hơn so với ngày thường.

Bên cạnh đó, tai nạn đuối nước cũng thường xảy ra, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Trong dịp Tết, nhiều trẻ được về quê chơi hoặc theo gia đình đi du lịch. Trẻ có thể ra sông, suối, ao hồ chơi mà không có người lớn giám sát chặt chẽ, dẫn đến nguy cơ ngã xuống ao, hồ và đuối nước rất cao.

Bác sĩ Trung cũng cho biết thêm: “Tai nạn bỏng là một loại tai nạn phổ biến khác trong dịp Tết. Việc nấu nướng diễn ra nhiều hơn, trong khi trẻ chạy nhảy, vui chơi xung quanh khu vực bếp. Chỉ cần một chút bất cẩn, trẻ có thể chạm vào nồi nước sôi, nồi thức ăn đang nấu, bếp gas hoặc các vật nóng, gây bỏng nặng. Đặc biệt, một dạng bỏng rất đặc trưng trong dịp Tết là bỏng do pháo. Pháo thường chỉ xuất hiện vào dịp Tết, vì vậy tai nạn do pháo nổ ở trẻ em cũng gia tăng rõ rệt trong thời gian này và thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng”.

Bác sĩ khuyến cáo, dịp Tết mang lại niềm vui nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đối với trẻ em. Sự thay đổi trong sinh hoạt, vui chơi của trẻ cùng với sự bận rộn, lơ là của người lớn là những yếu tố chính khiến tai nạn gia tăng.

Do đó, việc nâng cao ý thức giám sát, tạo môi trường an toàn cho trẻ trong những ngày Tết là vô cùng cần thiết để giúp trẻ có một cái Tết vui tươi, an toàn và trọn vẹn.