Bật mí cho các mẹ một hiện tượng bất ngờ này: Con càng "tinh nghịch, khó bảo" thì xác suất thông minh lại càng cao đấy!

Hôm qua tôi có gọi video với cô em họ Vy Vy, nhìn em ấy thật sự quá mệt mỏi. Một cô gái vốn chỉn chu, yêu cái đẹp là thế mà giờ đây lại mang quầng thâm mắt dày cộp, cả người toát lên vẻ phờ phạc.

Em ấy vừa bất lực vừa than thở với tôi:

"Chị ơi, em thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi! Con mới hơn 8 tháng, vừa biết bò một cái là bắt đầu 'phá nhà'. Thấy cái gì là vớ cái đó, vớ được là đập, là ném. Nhà cửa ngày nào cũng bừa bộn như bãi chiến trường, em sắp phát điên mất thôi!"

Tôi lập tức đồng cảm sâu sắc và suýt chút nữa thì bật cười, vì cảnh tượng này thực sự quá quen thuộc! Hồi con tôi còn nhỏ cũng y như vậy, thậm chí còn nghịch ngợm hơn thế.

Tôi vội vàng trấn an em ấy: "Đừng ghét con nghịch ngợm, đây hoàn toàn không phải là phá phách đâu, mà là tín hiệu cho thấy con đang thông minh lên đấy!"

Không phải tôi chỉ nói lời an ủi đâu, trước đây bác sĩ nhi khoa từng nói với tôi rằng: Những trò nghịch ngợm khiến bố mẹ đau đầu của trẻ nhỏ hầu hết đều là dấu hiệu tốt cho thấy não bộ đang phát triển với tốc độ cao. Đặc biệt là 3 biểu hiện dưới đây, chỉ cần trúng một cái thôi là mẹ đã có thể thầm mở cờ trong bụng rồi! Các chị em mau đối chiếu xem sao nhé.

1. Thích khám phá, thích ném đồ, năng lượng cực kỳ tràn trề

Nhiều mẹ bỉm sữa từng bị rơi vào cảnh phát điên như thế này: Bị con giật tóc đến mức bất lực, đồ chơi vừa dọn dẹp xong thì chớp mắt một cái đã bị con bày bừa khắp sàn nhà. Biết bò rồi thì càng không thể quản nổi, cứ lắc ca lắc củm bò khắp nơi để sờ mó, tìm tòi, chạm vào cái gì là đập đập vài cái.

Nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ này quá ngỗ ngược, không nghe lời, nhưng thật ra là đang làm oan cho con rồi!

Trẻ nhỏ chưa biết nói, việc chúng nhận thức toàn bộ thế giới xung quanh đều phụ thuộc vào việc dùng đôi tay để mày mò và tự mình trải nghiệm:

Cầm nắm, gõ, ném đồ vật: Là cách con đang cảm nhận chất liệu, lắng nghe âm thanh và tìm tòi quy luật của vạn vật.

Bò khắp nơi, lục lọi khắp chốn: Là con đang mở rộng phạm vi nhận thức và không gian hoạt động của mình.

Đây đều là những nhịp điệu phát triển hết sức bình thường:

Từ 3 - 4 tháng thích cầm nắm: Là tín hiệu phát triển của các cơ bắp và chi.

Biết bò rồi thích lục lọi: Là lúc trí tò mò của con đang bùng nổ.

Khoảng 10 tháng tuổi thích ném đồ: Biểu hiện của việc khả năng nhận thức và sự phối hợp tay - mắt đang nâng cao nhanh chóng.

Hồi đó, tôi đã cố tình cất hết những đồ vật quý giá, nguy hiểm trong nhà đi, rồi dọn riêng cho con một khu vực chơi đùa an toàn. Tôi đặt vào đó những cuốn sách vải không xé rách, đồ chơi gặm nướu, các khối hình mềm để mặc cho con tha hồ mày mò, khám phá. Càng thả lỏng cho con chơi, tư duy và khả năng thực hành của con sau này lại càng linh hoạt.

2. Khả năng tập trung siêu phàm, chơi gì là đắm chìm vào đó

Mấy ngày trước, tôi đưa con ra công viên khu chung cư chơi và bắt gặp một cảnh tượng vô cùng chân thực. Một cô bé ngồi xổm trên đất, im lặng chăm chú nhìn mấy chú chó con chơi đùa trên bãi cỏ, nhìn một mạch mười mấy phút đồng hồ. Người mẹ đứng bên cạnh gọi mấy lần liền nhưng đứa trẻ hoàn toàn không có phản ứng, chẳng màng để ý đến mẹ.

Bà cụ bên cạnh thấy vậy liền lầm bầm: "Đứa nhỏ này sao mà lầm lì, chẳng thích thưa gửi ai thế nhỉ?"

Tôi bèn vội vàng giải thích: "Không phải bé hướng nội đâu ạ, mà là khả năng tập trung của con tốt quá đấy ạ!"

Tôi chân thành khuyên tất cả các mẹ: Khi con đang tập trung chơi đùa hoặc đang chăm chú quan sát một sự vật nào đó, tuyệt đối đừng tùy tiện ngắt lời con . Đừng thỉnh thoảng lại hỏi con có đói không, có khát không, có lạnh không, hay giục đi nhanh lên... Hãy cứ im lặng đồng hành bên cạnh con, đợi đến khi con tự động dừng lại thì mới tương tác, cho ăn hay trò chuyện. Bớt đi một lần ngắt lời là giữ lại cho con thêm một phần khả năng tập trung.

3. Hay cười, cởi mở, cảm xúc ổn định và không sợ người lạ

Còn có một kiểu em bé thông minh khác, đó là bẩm sinh đã hay cười, tính cách hoạt bát và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ra ngoài không hề sợ người lạ, từ đằng xa đã biết cười với người đi đường, khua tay múa chân vô cùng nhiệt tình. Cho dù có lỡ bị ngã khóc nhè đi chăng nữa, chỉ cần dỗ dành vài câu là có thể lập tức "nín khóc thành cười", khả năng tự chữa lành cực kỳ mạnh mẽ.

Nhiều người lớn tuổi thường bảo kiểu trẻ này nghịch ngợm quá, không lúc nào chịu ngồi yên. Nhưng bác sĩ nhi khoa đã nói: Những em bé có tính cách tươi sáng thì não bộ phát triển năng động hơn. Khả năng bắt chước của chúng rất mạnh, học hỏi mọi thứ rất nhanh và năng lực quản lý cảm xúc cũng xuất sắc hơn. Nhờ có trí tò mò phong phú, chúng sẵn sàng chủ động tiếp xúc với môi trường mới, sự vật mới, nên việc trưởng thành và tiến bộ cũng diễn ra đặc biệt nhanh chóng.

Ngày thường, bố mẹ hãy chăm đưa con ra ngoài đi dạo, tiếp xúc với mọi người xung quanh và chơi các trò chơi tương tác giữa cha mẹ và con cái. Đồng hành và tương tác nhiều hơn, tính cách cũng như não bộ của con sẽ ngày một phát triển tốt hơn.

Lời khuyên nuôi dạy con từ Mọt Sách Mẹ (Chuyên gia nuôi dạy con):

Giai đoạn từ 0 - 3 tuổi là thời kỳ vàng cho sự phát triển não bộ của trẻ. Rất nhiều khi không phải vì con khó nuôi, khó bảo, mà là do chúng ta chưa hiểu được những tín hiệu trưởng thành của con.

Giật tóc, ném đồ chơi là con đang khám phá thế giới; đắm chìm chơi một mình là con đang rèn luyện khả năng tập trung; hay cười và hiếu động chính là minh chứng tốt nhất cho thấy não bộ của con đang tràn đầy sức sống.

Các bậc cha mẹ đừng nên lo lắng, lo âu nữa nhé! Đứa con bé bỏng trông có vẻ tinh nghịch, rắc rối nhà bạn thực ra đang âm thầm tích lũy năng lượng để lặng lẽ trở nên xuất sắc và thông minh hơn đấy!

Nguồn: Sohu