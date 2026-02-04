Cận cảnh bộ nail 13 triệu đồng khiến cả cõi mạng "hóa điên"

Trong thế giới làm đẹp, nail luôn là một trong những thứ được chị em đặc biệt quan tâm, bởi chỉ cần một bộ móng xinh cũng đủ giúp tổng thể diện mạo trở nên sang và nổi bật. Mỗi khi xuất hiện những mẫu nail mới lạ, ấn tượng, chúng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Gần đây nhất, có một bộ nail đang viral mạnh mẽ trên TikTok, gây ấn tượng thị giác đến mức dân tình không khỏi trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đoạn clip về bộ nail này sau khi được chủ tiệm đăng tải đã nhanh chóng hút gần 2 triệu lượt xem trên TikTok. Không chỉ gây chú ý bởi độ chỉn chu, tinh xảo trong từng chi tiết, bộ nail còn khiến người xem choáng ngợp với thiết kế "3 ngón tay tạo hình trái tim" quá đỗi mới lạ. Mức giá cho tác phẩm "độc nhất vô nhị" là 500 USD, tương đương khoảng 13 triệu đồng.

TikTok @phoebemgaiduanails

Cận cảnh thiết kế "3 ngón tay tạo hình trái tim" độc nhất vô nhị

Bộ nail có thiết kế phom móng dài với tông hồng chủ đạo, kết hợp cùng các chi tiết vẽ và đính đá được thực hiện tinh xảo. Đẹp, bắt mắt là vậy nhưng điểm gây ấn tượng mạnh nhất vẫn là tạo hình trái tim được chụm từ 3 ngón tay - chi tiết độc lạ đến mức nhiều cư dân mạng phải thốt lên rằng: không ai cấm nhưng ít ai dám làm!

Được biết, chủ nhân của tác phẩm là một người Việt làm nghề nail tại Mỹ, bộ nail được thực hiện cho khách Tây nên mức giá 500 USD (khoảng 13 triệu đồng) được xem là khá dễ hiểu. Bên cạnh đó, gu làm đẹp của các chị em châu Âu vốn nổi tiếng táo bạo, sẵn sàng thử nghiệm những thiết kế mới lạ, phá cách, vậy nên càng những mẫu nail "không đụng hàng" như thế này lại càng dễ được ưa chuộng.

Cả triệu người xem đoạn clip về bộ nail "trái tim 3 ngón" đều thấy ngỡ ngàng, ngơ ngác. Dưới phần bình luận của bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều ý kiến hài hước: - Có ai giống tui coi clip này xong tự chụm 3 ngón tay lại coi cảm giác như thế nào không? - Bà nào ở nhà hay bị bắt rửa chén thì làm ngay bộ này. - Mẫu nail trời đày! - Trời ơi nhìn cái tay mà thấy ngứa ngáy online. - Sao nghĩ ra cái ý tưởng này được vậy!? - Nước đi này tui chưa bao giờ nghĩ tới.

