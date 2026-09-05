Căn bệnh khiến bé gái 10 tuổi tổn thương gan thận sau 5 ngày sốt

Theo bệnh sử, từ ngày 1 đến ngày 4 trẻ sốt cao liên tục, không đáp ứng hạ sốt, ói 2 lần. Gia đình đã đưa trẻ đến phòng khám tư và dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ nhưng tình trạng không cải thiện.

Đến chiều ngày thứ 5 của bệnh, trẻ ói 3 lần ra dịch lợn cợn nâu, mệt, tay chân lạnh. Trẻ được đưa vào bệnh viên địa phương trong tình trạng mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Các bác sĩ chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng ngày thứ 5 và tiến hành truyền dịch chống sốc theo phác đồ trước khi chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây ghi nhận trẻ có mạch nhẹ chi mát, huyết áp kẹp 70/50mmHg, da nổi bông, phục hồi màu da kéo dài 4 - 5 giây. Trẻ được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết dengue nặng.

Các bác sĩ tiến hành truyền dịch chống sốc theo phác đồ, truyền dung dịch cao phân tử dextran, albumin 10%, sử dụng vận mạch dưới hướng đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) và huyết áp động mạch xâm lấn.

Tuy nhiên, tình trạng trẻ tiếp tục diễn tiến nặng, sốc kéo dài rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp, tổn thương gan, thận.

Trẻ được chống sốc tích cực, đặt nội khí quản thở máy, truyền máu, huyết tương đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc, chọc dò ổ bụng dẫn lưu giải áp.

Diễn biến sau đó tiếp tục phức tạp khi chức năng gan, thận của trẻ suy giảm nghiêm trọng. Men gan tăng trên 2.000 đơn vị/L, trong khi creatinine máu vượt 400 micromol/L.

Trước tình trạng tổn thương đa cơ quan, ê-kíp điều trị quyết định lọc máu liên tục, thay huyết tương và điều trị hỗ trợ chức năng gan.

Trong quá trình điều trị, trẻ tiếp tục có biểu hiện rối loạn chức năng các cơ quan và nghi ngờ nhiễm trùng bệnh viện. Các bác sĩ duy trì biện pháp hỗ trợ các cơ quan và sử dụng kháng sinh phổ rộng.

Bệnh nhi phải lọc máu liên tục. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Kết quả, sau gần 3 tuần điều trị với 4 đợt lọc máu liên tục, 3 đợt thay huyết tương, hỗ trợ các cơ quan, tình trạng trẻ cải thiện dần. Trẻ tiểu khá hơn, chức năng gan, thận trở về bình thường, được cai máy thở và tỉnh táo.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát trẻ khi sốt, đặc biệt trong mùa sốt xuất huyết. Nếu thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày, có biểu hiện một trong các dấu hiệu sau cần phải đưa trẻ ngay vào bệnh viện:

- Quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì

- Đau bụng

- Chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen

- Tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống

Minh Hoa (t/h)