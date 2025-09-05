Cam thường trên phố lia trúng Thư Kỳ: Mọi thứ đều mờ trừ nhan sắc

Làng giải trí Cbiz vốn không thiếu những gương mặt xinh đẹp, nhưng để thật sự toát ra khí chất minh tinh thì lại là chuyện khác. Không phải ai sở hữu nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" cũng có thể khiến người khác phải trầm trồ chỉ bằng một khoảnh khắc đời thường. Thư Kỳ chính là minh chứng hiếm hoi cho đẳng cấp ấy.

Mỹ nhân đình đám không chỉ được ngưỡng mộ bởi nhan sắc quyến rũ và thần thái sang trọng trên màn ảnh, mà ngay cả khi xuất hiện trong những thước video ngắn quay bằng cam thường, cô vẫn tỏa ra sức hút khó cưỡng. Chỉ vài giây bước đi trên đường phố, khí chất của cô cũng khẳng định vị thế của một minh tinh hàng đầu,

Đoạn video Thư Kỳ trên đường phố Venice (Ý) gây sốt cõi mạng. (Nguồn: fanbingbing889)

Ở độ tuổi 49, trạng thái của đại minh tinh xứ Trung vẫn khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Vóc dáng mảnh mai, thon gọn cùng làn da rạng rỡ, ít khuyết điểm của nữ diễn viên đều rõ nét qua ống kính cam thường. Không cần trang điểm và tạo kiểu tóc cầu kỳ, khí chất sang trọng của Thư Kỳ vẫn sáng bừng giữa phố và khiến người xem không thể rời mắt.

Nhìn những hình ảnh này, không ai nghĩ Thư Kỳ đã 49 tuổi. Ngay cả qua những góc máy zoom cận, làn da của cô vẫn vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp.

Trang phục của Thư Kỳ cũng gây ấn tượng, casual nhưng vẫn có gu, đẹp mắt. Nữ diễn viên diện outfit theo style phóng khoáng, hiện đại và trẻ trung với tank top đen ôm nhẹ phối cùng quần ống rộng xanh navy. Phụ kiện đi kèm được tiết chế tối đa, chỉ có chiếc túi nâu Campana và vali của Bottega Veneta.

Visual của Thư Kỳ được hoàn thiện với mái tóc dài uốn gợn sóng, buông xõa tự nhiên, kết hợp cùng layout makeup nhẹ nhàng, nhấn vào đôi mắt sắc sảo. Toàn bộ hình ảnh toát lên khí chất của một minh tinh hàng đầu: không cần cầu kỳ, vẫn đủ sức khiến người đối diện phải ngoái nhìn.

Outfit tối giản nhưng sang, có gu của Thư Kỳ giúp cô thêm phần "hack tuổi".

"Cơn mưa" lời khen dành cho giao diện đẹp và sang của Thư Kỳ. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng khí chất đại minh tinh này có thể chấp tất cả sao trẻ Cbiz nửa đường.