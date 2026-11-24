Sau thời gian khá kín tiếng, Triệu Lệ Dĩnh đang dần trở lại với các hoạt động công khai và mỗi lần xuất hiện đều nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong loạt hình ảnh tại một sự kiện gần đây, minh tinh sinh năm 1987 gây ấn tượng với diện mạo thanh lịch, trẻ trung cùng kiểu tóc ngắn cá tính. Đáng chú ý, vẻ ngoài có phần đầy đặn, gương mặt phúc hậu và thần thái thư thái của cô tiếp tục ghi điểm trong lòng công chúng. Đặc biệt, khoảnh khắc ánh đèn chiếu rọi vào gương mặt mỹ nhân còn leo lên thẳng hot search vì trạng thái quá tốt.

Khoảnh khắc cam thường quay Triệu Lệ Dĩnh gây sốt MXH. (Nguồn: Weibo)

Giao diện vừa cá tính vừa trẻ trung của Triệu Lệ Dĩnh.

Trong lần xuất hiện này, Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn bộ suit màu bạc ánh ngọc trai với chất liệu bắt sáng, tạo hiệu ứng chuyển sắc nhẹ giữa trắng, bạc và ánh hồng khi lên hình. Thiết kế blazer hai hàng khuy có phần vai dựng nhẹ, ve áo bản lớn và phom dáng đứng, mang đến vẻ ngoài chỉn chu, quyền lực nhưng không quá cứng nhắc. Bên trong, nữ diễn viên phối cùng áo trắng cổ cao có chi tiết thắt nơ mềm mại, tạo thêm điểm nhấn nữ tính cho tổng thể vốn mang tinh thần menswear. Đôi khuyên tai tròn ánh vàng giúp diện mạo thêm phần tinh tế mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Không phải những bộ váy lộng lẫy, Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn 1 bộ suit thanh lịch.

Đặc biệt, kiểu tóc bob ngắn ngang gáy cùng phần mái thưa là lựa chọn rất hợp với gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh. Phần đuôi tóc được uốn cụp nhẹ, ôm lấy hai bên má, trong khi mái tóc mỏng phủ trán giúp đường nét thêm mềm mại. So với hình ảnh tóc dài quen thuộc trước đây, kiểu tóc ngắn mang đến cho nữ diễn viên cảm giác hiện đại, trẻ trung và có phần tinh nghịch hơn. Lối trang điểm cũng được tiết chế với lớp nền sáng mịn, đôi mắt nhấn nhẹ và màu son hồng tự nhiên. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to cùng sống mũi thanh tú vẫn là những nét đặc trưng giúp cô dễ dàng thu hút ống kính.

Mái tóc ngắn giúp giao diện nữ diễn viên thêm phần mới mẻ, cá tính.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là diện mạo tràn đầy sức sống của nữ diễn viên. Qua khoảnh khắc cam thường được ghi lại, gương mặt Triệu Lệ Dĩnh trông tròn trịa hơn, đặc biệt là phần má có độ đầy tự nhiên giúp diện mạo cô thêm phần tươi tắn. Nụ cười rạng rỡ cùng làn da trắng sáng, căng khỏe dưới ánh đèn càng khiến cô trông trẻ hơn tuổi thật.

Gương mặt tươi trẻ, đầy đặn của Triệu Lệ Dĩnh.

Việc Triệu Lệ Dĩnh tăng cân cũng từng giúp tạo hình tại Giải thưởng Kim Kê 2026 hồi đầu tháng 11 của ngườ đẹp viral. Khi đó, nữ diễn viên lựa chọn thiết kế Haute Couture của Giorgio Armani với gam màu nude trầm, phần thân trên cúp ngực đính kết hoa nổi lấp lánh và chân váy xòe phủ lớp lưới ánh kim. Bộ trang phục tôn lên bờ vai, vóc dáng đầy đặn và vẻ nữ tính của người đẹp. Kiểu tóc búi cao gọn gàng cùng trang sức kim cương giúp diện mạo thêm sang trọng. Nhiều khán giả nhận xét Triệu Lệ Dĩnh trông có sức sống hơn khi không còn quá gầy, gương mặt cũng trở nên mềm mại và trẻ trung hơn nhờ đôi má đầy đặn.

Triệu Lệ Dĩnh được khen quay trở về thời kỳ đỉnh cao nhan sắc nhờ tăng cân.

Ở tuổi 39, Triệu Lệ Dĩnh dường như cũng đang bước vào một giai đoạn hình ảnh khác. Người đẹp không còn nhất thiết phải giữ vẻ ngoài mảnh mai, ngọt ngào như thời kỳ đầu sự nghiệp mà ngày càng thoải mái với những lựa chọn mới mẻ hơn. Từ bộ suit ánh bạc cá tính đến chiếc váy Haute Couture tại Kim Kê, nữ diễn viên đều cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt. Khi để tóc ngắn, cô mang vẻ hiện đại, sắc sảo; khi chọn trang phục dạ hội, nét nữ tính và trong trẻo đặc trưng lại được tôn lên rõ rệt. Việc tăng cân cũng góp phần giúp minh tinh xứ Trung thêm phần "hack tuổi", ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ hơn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, sức hút của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ đến từ những vai diễn thành công mà còn nằm ở khả năng làm mới hình ảnh theo từng giai đoạn. Diện mạo đầy đặn, nụ cười tươi và thần thái tự tin trong những lần xuất hiện gần đây tiếp tục giúp mỹ nhân sinh năm 1987 nhận được nhiều thiện cảm, giữ vững vị thế trong làng giải trí.

Triệu Lệ Dĩnh mang đến hình ảnh mới mẻ, trẻ trung hơn với kiểu tóc ngắn cá tính.

Ảnh: Weibo, Instagram.