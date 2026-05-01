Cam thường của công chúa Kpop: Không phải ai cũng thấy đẹp

Được ví như "công chúa Kpop" nhờ nhan sắc xinh đẹp, nhan sắc của Jang Wonyoung qua ống kính cam thường vẫn luôn trở thành đề tài bàn tán trên MXH. Tuy nhiên, mới đây một đoạn video cam thường chân thật 100% của nữ idol trên phố lại nhận về những lời khen chê trái chiều. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp cùng khí chất "center" nổi bật, không ít ý kiến cho rằng vóc dáng của mỹ nhân sinh năm 2004 đang quá gầy, khiến vóc dáng trông bị khô và thiếu sức sống.

Đoạn video cam thường hút gần 2 triệu lượt xem của Jang Wonyoung. (Nguồn: TikTok)

Jang Wonyoung xuất hiện với mẫu váy ngắn nữ tính, điệu đà cùng giày cao gót ton sur ton, tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng chiều cao 1m73 đặc trưng. Thiết kế ôm gọn cơ thể làm nổi bật tỷ lệ hình thể cân đối với đôi chân dài và khung người nhỏ gọn, tạo cảm giác cao ráo và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, ở góc quay đời thường không filter, thân hình của cô cũng khiến nhiều người bàn tán khi trông khá gầy, đặc biệt là phần tay và vai trơ xương, mảnh mai quá mức. Điều này khiến tổng thể vóc dáng của ngôi sao Kpop trông bị “khô”, thiếu đi sự mềm mại so với trước đây.

Vóc dáng của Jang Wonyoung qua ống kính cam thường bị nhận xét là quá gầy, chân tay khẳng khiu.

Bên cạnh đó, gương mặt của Jang Wonyoung cũng không được lòng tất cả netizen, nhất là đôi môi sưng tều kém tự nhiên của nữ idol. Điểm cộng cho visual lần này chính là mái tóc dày bồng bềnh, óng ả cùng làn da trắng mịn của "công chúa Kpop". Dù vậy, tổng thể cam thường của thành viên IVE vẫn được đánh giá ở mức ổn vì đoạn video được quay trong điều kiện ánh sáng nắng gắt.

Jang Wonyoung vẫn xinh đẹp nhưng đôi môi sưng tều kém tự nhiên khiến nhiều người không khỏi bàn tán.

Cộng đồng mạng mỗi người 1 ý trước sắc vóc cam thường của Jang Wonyoung.

Thời gian gần đây, Jang Wonyoung trở thành tâm điểm bàn tán khi nhiều khoảnh khắc gương mặt nữ idol trông khác lạ không nhận ra. Một số ý kiến cho rằng ngôi sao sinh năm 2004 đang có dấu hiệu “ám ảnh nhan sắc”, thậm chí vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ khiến đôi môi trông đầy và sưng hơn so với trước, làm tổng thể gương mặt phần nào mất đi nét thanh thoát, ngọt ngào. Ngoài ra, vóc dáng ngày càng mảnh mai của Jang Wonyoung cũng khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Khung người nhỏ, tay chân gầy rõ khiến cô trông mỏng manh hơn trước, làm dấy lên nhiều tranh luận về việc duy trì hình thể trong môi trường idol khắt khe.