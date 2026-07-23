Calvin Klein và tình trẻ kém 46 tuổi: 10 năm bên nhau mặc đồ chưa bao giờ lệch nhịp

Dù chênh lệch tới 46 tuổi, Calvin Klein và bạn trai là người mẫu Kevin Baker vẫn được xem là một trong những cặp đôi bền vững, kín tiếng của làng thời trang quốc tế. Đến nay, cả 2 đã gắn bó, bên nhau chặng đường 10 năm.

Xuyên suốt một thập kỷ, Calvin Klein và Kevin Baker hiếm khi phô trương chuyện tình cảm, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến công chúng chú ý bởi sự đồng điệu trong phong cách. Cả hai thường ưa chuộng phong cách tối giản, hiện đại và trẻ trung, cách phối đồ không cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức gây ấn tượng.

Calvin Klein và Kevin Baker luôn duy trì sự đồng điệu trong phong cách thời trang, đặc biệt ở những khoảnh khắc đời thường. Thay vì theo đuổi các bộ cánh cầu kỳ, cả hai thường lựa chọn những item cơ bản như áo thun, sơ mi hoặc sweater trơn, kết hợp cùng quần jogger, quần cargo hay chinos với phom dáng thoải mái. Bảng màu cũng được tiết chế tối đa, xoay quanh các gam trung tính như đen, trắng, xám, be và xanh navy, tạo cảm giác thanh lịch nhưng không hề nhàm chán. Điều thú vị là họ hiếm khi mặc đồ giống hệt nhau, mà tạo sự ăn ý thông qua cách lặp lại màu sắc, chất liệu hoặc tinh thần tối giản trong từng outfit.

Dù chênh lệch tới 46 tuổi, cả hai vẫn mang đến cảm giác hài hòa khi sánh bước nhờ gu ăn mặc tinh tế và đồng điệu. Trong khi Kevin Baker toát lên vẻ trẻ trung với những thiết kế ôm nhẹ tôn vóc dáng người mẫu, Calvin Klein lại ưu tiên phom dáng thoải mái, vừa vặn nhưng vẫn giữ được nét lịch lãm. Chính triết lý "less is more" cũng phản ánh phần nào tinh thần tối giản đã làm nên tên tuổi của Calvin Klein trong suốt nhiều thập kỷ.

Trên thảm đỏ hay tại các sự kiện thời trang, Calvin Klein và Kevin Baker cũng duy trì sự ăn ý trong cách ăn mặc nhưng theo hướng tinh tế thay vì phô trương. Nhà thiết kế huyền thoại thường xuất hiện với những bộ suit hoặc blazer được cắt may chuẩn xác, kết hợp sơ mi trắng, áo cổ lọ hoặc áo thun tối giản, đúng tinh thần tối giản đã làm nên tên tuổi thương hiệu Calvin Klein. Trong khi đó, Kevin Baker lựa chọn những bộ suit hiện đại, vừa vặn hoặc tuxedo cổ điển, tôn lên vóc dáng người mẫu săn chắc. Cả hai thường phối trang phục theo cùng bảng màu, tạo nên hình ảnh lịch lãm, sang trọng và đầy đồng điệu mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Calvin Klein là một trong những nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng lớn nhất của ngành thời trang Mỹ, đồng thời là người sáng lập thương hiệu cùng tên vào năm 1968. Ông được xem là biểu tượng của chủ nghĩa tối giản (minimalism), góp phần định hình phong cách hiện đại thông qua những thiết kế tinh tế, đường cắt gọn gàng và bảng màu trung tính. Dưới sự dẫn dắt của Calvin Klein, thương hiệu nhanh chóng mở rộng từ thời trang may sẵn sang đồ lót, nước hoa, phụ kiện và denim, tạo nên những chiến dịch quảng cáo mang tính biểu tượng với sự góp mặt của hàng loạt siêu sao như Brooke Shields, Kate Moss, Mark Wahlberg... Không chỉ tạo nên cuộc cách mạng cho dòng underwear khi biến món đồ cơ bản thành biểu tượng thời trang, "ông hoàng thời trang" nước Mỹ còn góp phần đưa phong cách tối giản trở thành xu hướng toàn cầu. Dù đã bán thương hiệu và rời khỏi vị trí điều hành từ đầu những năm 2000, nhà thiết kế sinh năm 1942 vẫn được xem là một huyền thoại của làng mốt, trong khi thương hiệu Calvin Klein tiếp tục giữ vững sức ảnh hưởng với các bộ sưu tập và chiến dịch quảng bá được giới trẻ yêu thích.