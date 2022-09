Cách phát huy tối đa hiệu quả của vitamin C đối với làn da

Từ lâu, vitamin C được xem là một trong những dưỡng chất “kỳ diệu” giúp làm sáng và trẻ hóa làn da hiệu quả. Tuy nhiên, để công dụng của tinh chất này được phát huy tối ưu, việc tìm hiểu về cách sử dụng, nồng độ phù hợp và thành phần trong sản phẩm chứa vitamin C là điều cần thiết.

Eilidh Smith, người sáng lập và điều hành trung tâm da liễu Skinwork tại Soho, đã đưa ra một loạt giải đáp để giúp bạn hiểu rõ và tìm ra sản phẩm chứa vitamin C phù hợp cho làn da của mình.

Tác dụng chính của vitamin C đến làn da

Vitamin C có nhiều công dụng tích cực đối với làn da, trong đó phải kể đến việc giảm sự hình thành các gốc tự do từ môi trường như ô nhiễm không khí, ánh sáng mặt trời,... hay thói quen xấu như rượu, bia, thuốc lá,... gây tổn thương tế bào da. Các đốm nâu hay vùng da tối màu cũng sẽ được giảm thiểu tối đa khi bạn bổ sung vitamin C thường xuyên. Ngoài ra, các sản phẩm chứa vitamin C cũng ngăn chặn quy trình phá hủy và kích thích tổng hợp collagen, giúp tăng độ đàn hồi cho làn da.

Kết hợp giữa vitamin C và các dưỡng chất khác

Theo các chuyên gia, thông thường sản phẩm dưỡng da có chứa vitamin E sẽ mang hiệu quả cao hơn được kết hợp với vitamin C. Ngoài ra, bạn cũng nên cân nhắc lựa chọn các dạng sản phẩm chống nắng có chứa kèm thêm vitamin C để gia tăng hiệu quả của chỉ số SPF.

Thời gian trong ngày để sử dụng mỹ phẩm có chứa vitamin C

Nhiều phân tích cho thấy, các sản phẩm có chứa vitamin C đều có thể sử dụng cho cả ban ngày và ban đêm. Mặc dù vậy, bạn nên chọn loại có chứa thêm SPF nếu muốn sử dụng chúng vào buổi sáng, nhằm tăng cường bảo vệ da trước ánh nắng.

Tiêu chí khi lựa chọn mỹ phẩm có chứa Vitamin C

Để chọn sản phẩm dưỡng da chứa vitamin C (hay acid ascorbic) đạt hiệu quả cao cần một số lưu ý. Eilidh cho biết bảng thành phần của các sản phẩm này nên chứa kèm vitamin E hay acid ferulic để ổn định thành phần khi vitamin C dễ bị tác động bởi yếu tố môi trường.

Tỷ lệ phần trăm của tinh chất này cũng nên được cân nhắc khi lựa chọn. Đối với làn da bình thường, tỷ lệ này sẽ nằm trong khoảng từ 10 đến 20%, trong khi người có làn da nhạy cảm chỉ nên dùng sản phẩm chứa tỷ lệ 5% vitamin C để tránh kích ứng.

Mặt khác, bạn nên lựa dạng kem hoặc serum để vitamin C có thể thẩm thấu tốt nhất trên da. Sản phẩm cũng không nên chứa mùi và có dạng vòi nhấn để hạn chế không khí làm giảm tác dụng của vitamin C.