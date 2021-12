Cách nhận biết kem trị nám Super Mela Cream của From. Your Skin để tránh mua phải hàng nhái

Nhắc đến From. Your Skin là nhắc tới thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Hàn Quốc với các sản phẩm cao cấp đã được chứng minh hiệu quả trong hỗ trợ giảm nám, tàn nhang và dưỡng da căng bóng cao cấp. Các sản phẩm của From. Your Skin là kết quả của ứng dụng khoa học công nghệ cao với các thành phần chiết xuất thiên nhiên quý giá trong chăm sóc da như Huyết thanh tơ tằm, thông đỏ Na Uy,…an toàn, lành tính với người dùng, không gây kích ứng da và không có tác dụng phụ.



Đội ngũ nhà khoa học nghiên cứu, chế tạo sản phẩm được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Moo Sang Ee. Ông là cha đẻ của công trình nghiên cứu khoa học nổi tiếng thế giới: "Phân giải Melanin bằng huyết thanh tự thân". Nhà máy với công nghệ sản xuất mỹ phẩm hiện đại và quy mô hàng đầu Hàn Quốc.

From. Your Skin "hot" không chỉ bởi thành phần hay hiệu quả không phải bàn cãi của mình. Với slogan " Bí mật của hoàng hậu", thương hiệu này luôn biết cách khiến phụ nữ phải tò mò và thèm khát còn bởi vì thiết kế bên ngoài quý tộc, màu sắc sang trọng tựa như một vật dụng của hoàng gia.

Đặc biệt, trong dòng sản phẩm giảm nám của nhà From. Your Skin , được chị em phụ nữ săn lùng ráo riết nhất vì mang lại hiệu quả vượt trội phải nhắc đến kem nám Super Mela Cream (dạng tuýp mẫu mới) Đây là cơ hội để thị trường hàng giả, hàng nhái không rõ nguồn gốc nở rộ đánh lừa người dùng nhằm thu lợi bất chính. Vì thế, From. Your Skin chia sẻ bí quyết để phân biệt kem nám SUPER MELA CREAM hàng chính hãng với hàng không rõ nguồn gốc trên thị trường:

Sản phẩm chính hãng:

- Tên thương hiệu chính xác là From. Your Skin với dấu chấm đằng sau từ "from".

- Sản phẩm có đầy đủ Tem chống hàng giả của Bộ Công an và mã QR để kiểm tra nguồn gốc sản phẩm. Người dùng có thể dễ dàng scan và kiểm chứng bằng điện thoại.

- Đường nét in trên bao bì sắc nét và cao cấp. Hộp bên ngoài được in nổi logo rất tinh tế.

Sản phẩm trôi nổi ngoài thị trường:

- Tên sản phẩm có thể bị điều chỉnh một vài chi tiết như: thiếu dấu chấm, thay đổi một vài chữ cái.

- Không có Tem chống hàng giả của Bộ Công an.

- Không có mã QR trên vỏ hộp. Một số hàng nhái tinh vi có thể có mã QR tuy nhiên sẽ không sắc nét do sao chép và không thể check thông tin sản phẩm

- Bao bì lỏng lẻo, các góc gập cẩu thả và không sắc nét. Màu sắc và đường nét bao bì mờ nhạt và không chuẩn màu nhận diện của From. Your Skin. không có logo in nổi bên ngoài hộp.

Tuy nhiên, các sản phẩm giả, nhái hiện nay được sản xuất rất tinh vi khiến người dùng đôi lúc không thể phân biệt chính xác. Để đảm bảo mua được hàng chính hãng của kem nám Super Mela cream cũng như các sản phẩm khác, chị em nên mua hàng tại tại Fan page Facebook "From. Your Skin Việt Nam" hoặc mua tại đơn vị phân phối chính hãng "Tâm sự Làn da" theo đường link: https://shopee.vn/shopmypham_korea91

Sản phẩm được phân phối bởi:

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Khánh Ngọc Group

Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Văn Tố, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.