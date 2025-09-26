Cách massage sau nâng ngực để giữ form và tránh xơ cứng

Nâng ngực mang lại sự tự tin và đường cong gợi cảm cho nhiều phụ nữ, nhưng để kết quả duy trì lâu dài, chăm sóc hậu phẫu đóng vai trò quan trọng không kém. Một trong những bước không thể bỏ qua chính là massage ngực sau phẫu thuật.

Vì sao cần massage sau nâng ngực?

Sau khi đặt túi ngực, cơ thể có xu hướng tạo lớp mô xơ bao quanh để bảo vệ. Nếu lớp mô này co thắt quá mức, bầu ngực trở nên cứng, biến dạng và đau tức – gọi là hiện tượng co bao xơ. Massage thường xuyên và đúng cách giúp:

+ Ngực mềm mại hơn, tránh cảm giác cứng, giả.

+ Túi ngực ổn định, không bị lệch hoặc di chuyển sai vị trí.

+ Giảm nguy cơ co bao xơ, giúp duy trì vòng 1 đẹp lâu dài.

+ Tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ quá trình hồi phục sau mổ.

Thời điểm bắt đầu massage

Tuần 1–2 sau phẫu thuật: Chỉ nên nghỉ ngơi, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Lúc này, vết mổ cần lành, không nên tác động mạnh.

Tuần 3–4 trở đi: Nếu bác sĩ đồng ý, có thể bắt đầu massage nhẹ nhàng để làm quen.

Sau 1 tháng: Massage thường xuyên 1–2 lần/ngày, duy trì liên tục trong ít nhất 6 tháng để đạt hiệu quả tối ưu.

Lưu ý: Mỗi cơ địa khác nhau, vì vậy cần hỏi ý kiến bác sĩ phẫu thuật trước khi bắt đầu.

Các bước massage cơ bản

Làm ấm tay: Rửa sạch và làm ấm lòng bàn tay trước khi thực hiện.

Xoa bóp quanh bầu ngực: Đặt bàn tay ôm trọn bầu ngực, massage theo vòng tròn nhẹ nhàng từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới.

Đẩy túi ngực nhẹ nhàng: Dùng lực vừa phải để đẩy túi ngực sang trái, phải, lên trên và xuống dưới.

Giữ mỗi tư thế 5–10 giây: Thực hiện đều đặn khoảng 10–15 phút/lần.

Một số lưu ý quan trọng

+ Không massage khi vết mổ còn sưng đỏ, đau nhiều hoặc chảy dịch.

+ Tránh dùng lực quá mạnh, có thể gây lệch túi hoặc tổn thương mô ngực.

+ Sử dụng dầu massage hoặc kem dưỡng ẩm dịu nhẹ để tránh kích ứng da.

+ Tái khám định kỳ để bác sĩ kiểm tra form ngực và điều chỉnh hướng dẫn massage nếu cần.

Massage sau nâng ngực là bước chăm sóc quan trọng để duy trì vòng 1 mềm mại, tự nhiên và ngăn ngừa biến chứng co bao xơ. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ đạt được khi bạn thực hiện đúng thời điểm, đúng kỹ thuật và dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Hãy coi đây là một phần không thể thiếu trong hành trình chăm sóc bản thân, để kết quả phẫu thuật không chỉ đẹp tức thời mà còn bền vững theo thời gian.