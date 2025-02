Cách hạn chế trẻ bị biến chứng nặng do cúm A

Chăm sóc trẻ bị cúm A tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Xuất phát từ những biểu hiện của cúm A như sốt, viêm đường hô hấp trên, đau mỏi người, sổ mũi nhiều trẻ chuyển biến nhanh sang các biến chứng nặng.

Bác sĩ, thạc sĩ Trần Thị Kim Ngọc, chuyên khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa MEDLATEC số 2 cho biết, ngày 10/2, các bác sĩ tại đây cấp cứu kịp thời cho bệnh nhi N.T.L (6 tuổi, ở Hà Nội) bị co giật vì sốt cao do mắc cúm A. Trước khi đến phòng khám, bệnh nhi có biểu hiện sốt cao kéo dài 24 giờ, sau đó đột ngột co giật, mất ý thức, tím môi, tím tay chân. Tại MEDLATEC, qua thăm khám phát hiện, trẻ sốt cao 40 độ, co giật khi sốt cao, tím môi, tím tay chân, mất ý thức khoảng 1 phút, đã được xử lí bằng cắt co giật và hạ sốt đường tĩnh mạch. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy, bệnh nhi mắc viêm phế quản phổi do cúm A biến chứng sốt cao co giật.

Mới đây các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ) điều trị thành công, cứu sống bé trai Đ.B.A. 7 tháng tuổi bị suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) do biến chứng cúm A. Bệnh nhân được chuyển đến từ Trung tâm y tế huyện với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi, cúm A dương tính.

Gia đình cho biết, trước khi nhập viện 4 ngày trẻ có các triệu chứng như sốt cao, ho khò khè, xuất tiết nhiều đờm dãi. Sau khi điều trị tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm, đồng thời xuất hiện thêm triệu chứng khó thở nên gia đình đưa trẻ tới khám tại Trung tâm Y tế huyện. Tại đây, trẻ được hỗ trợ thở máy áp lực dương liên tục (CPAP) nhưng không đỡ. Trái lại, tình trạng khó thở tăng lên nên được đặt ống nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Thống kê tại Bệnh viện Nhi Hà Nội từ tháng 10/2024 đến nay cho thấy trong số hơn 1.500 bệnh nhi mắc cúm có hơn 200 trường hợp bị biến chứng và phải điều trị nội trú. Thậm chí khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Hà Nội) tiếp nhận một số ca mắc cúm có biến chứng viêm não.

Từ trường hợp bé L., bác sĩ Trần Thị Kim Ngọc cảnh báo, sốt cao co giật có thể là một biến chứng nguy hiểm của cúm A, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lí kịp thời, cơn co giật có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như tổn thương não (khi trẻ co giật kéo dài, não bộ có thể bị thiếu ôxy, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ và thần kinh); sặc hoặc ngạt thở (trong lúc co giật, trẻ có thể bị sặc đờm dãi, sữa hoặc thức ăn nếu không được đặt nằm đúng tư thế, gây tắc đường thở); nguy cơ suy hô hấp (một số trường hợp co giật đi kèm với khó thở, tím tái, có thể tiến triển thành suy hô hấp nếu không được cấp cứu kịp thời).

Để tránh bị co giật khi sốt, bác sĩ Ngọc khuyên cha mẹ cần theo dõi sát thân nhiệt của trẻ. Cụ thể, nên đo nhiệt độ 1 giờ/lần vì khi trẻ bị cúm A, sốt cao là triệu chứng phổ biến. Nếu sốt trên 38.50C, cần hạ sốt bằng paracetamol theo đúng liều lượng. Kết hợp lau mát bằng khăn ấm ở vùng trán, cổ, nách, bẹn để hỗ trợ hạ nhiệt. Cho trẻ uống nhiều nước, sữa, nước oresol hoặc nước trái cây để tránh mất nước. Đảm bảo chế độ ăn dễ tiêu hóa, đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường miễn dịch.

Đồng thời nên cách li và vệ sinh phòng bệnh để hạn chế lây lan virus. Vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lí, giữ ấm cơ thể. Đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên để giảm nguy cơ lây nhiễm. Dự phòng thuốc chống co giật ở những trẻ có tiền sử sốt cao co giật.