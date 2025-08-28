Cách dùng túi hiệu chọn lọc của dâu hào môn kiêm "thần tiên tỷ tỷ” Việt Nam

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo từng được mệnh danh là "Hoa hậu của các Hoa hậu" nhờ vẻ đẹp trong trẻo, thanh khiết. Cô còn được khán giả yêu thích trìu mến gọi là "thần tiên tỷ tỷ" của Việt Nam, một danh xưng hiếm hoi dành cho người đẹp sở hữu nhan sắc thanh tú, mong manh và khí chất đài các. Từ khi kết hôn với chồng doanh nhân và trở thành trong những nàng dâu hào môn của Vbiz, Đặng Thu Thảo gần như rút lui khỏi ánh đèn showbiz, hạn chế xuất hiện trong các sự kiện công chúng. Tuy vậy, mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến người hâm mộ xuyến xao bởi phong thái dịu dàng, chuẩn mực và đặc biệt là gu thời trang tinh tế, kín đáo nhưng sang trọng.

Trên mạng xã hội, hình ảnh của Đặng Thu Thảo không nhiều, nhưng mỗi lần chia sẻ đều thu hút sự chú ý. Cô thường chọn những item basic: váy midi tối giản, sơ mi trắng, blazer thanh lịch… Tất cả đều toát lên một sự tinh tế chuẩn mực. Bên cạnh đó, một điểm nhấn quan trọng trong phong cách của nàng hậu chính là những chiếc túi hàng hiệu. Từ Lady Dior cổ điển, Loewe Puzzle trẻ trung, mỗi chiếc túi đều góp phần khắc họa hình ảnh quý phái mà không phô trương.

Giới mộ điệu nhận ra rằng Đặng Thu Thảo dành một sự ưu ái đặc biệt cho Hermès - thương hiệu biểu tượng của sự xa xỉ và quyền lực. Điều thú vị là cô không chạy theo quá nhiều màu sắc, mà lại chọn sự bền vững và kinh điển với gam Etoupe - một tông xám ngả be trung tính, dễ phối đồ và gần như không bao giờ lỗi mốt. Với chỉ màu sắc này, Đặng Thu Thảo đã sở hữu đến 2 siêu phẩm khác nhau thuộc 2 dòng túi huyền thoại của Hermès là Kelly và Birkin.

Trong một chuyến du lịch Hàn Quốc cùng chồng cách đây khoảng 2 năm, chiếc Kelly Sellier 25 phiên bản Padded Swift màu Etoupe xuất hiện dày đặc trên feed của nàng Hậu. Đây là một trong những thiết kế Kelly giới hạn, bởi ngoài phom Sellier có đường may nổi sắc sảo, chiếc túi còn có chi tiết padded - phần da được xử lý bông dày, tạo chiều sâu. Sự kết hợp này tạo nên vẻ trẻ trung, hiện đại hơn so với những chiếc Kelly cổ điển, rất phù hợp với hình ảnh thanh lịch mà không quá nghiêm nghị của Đặng Thu Thảo. Trên thị trường resale, mẫu Kelly này có giá dao động khoảng 600 - 700 triệu đồng, thậm chí cao hơn tuỳ vào tình trạng và mức độ hot tại từng thời điểm.





Nếu Kelly mang lại cảm giác trẻ trung, năng động thì chiếc Birkin Etoupe lại xuất hiện như một sự lựa chọn đối lập nhưng bổ sung hoàn hảo cho phong cách của nàng hậu. Cùng một gam màu, nhưng Birkin với phom dáng rộng rãi, phần nắp mềm mại hơn lại toát lên vẻ trưởng thành, nghiêm túc, thường được Đặng Thu Thảo lựa chọn khi đi làm việc hoặc tham dự những buổi gặp gỡ trang trọng. Mức giá của một chiếc Birkin tương tự trên thị trường hiện nay có thể rơi vào khoảng hơn 7-800 triệu, tuỳ chất liệu và độ hiếm.





Hai chiếc túi tưởng như giống nhau ở màu sắc nhưng lại mang đến hai sắc thái hoàn toàn khác biệt, phản ánh đúng tinh thần thời trang mà Đặng Thu Thảo theo đuổi: tối giản, tiết chế nhưng tinh tế đến từng chi tiết.