Lão hóa da là một quá trình tự nhiên. Các triệu chứng đầu tiên có thể xuất hiện sớm vào khoảng 35 tuổi nhưng trở nên rõ ràng nhất sau tuổi 40.

Vì sao cần chăm sóc da sau tuổi 40?

Ở độ tuổi 40, cơ thể trải qua những thay đổi sâu sắc và làn da cũng không ngoại lệ. Đó là thời điểm da khô thường xuất hiện cùng với mụn ở cằm.

Ngoài ra, các dấu hiệu lão hóa bao gồm nếp nhăn, da xỉn màu và chảy xệ cũng xuất hiện. Chăm sóc da đúng cách và duy trì lối sinh hoạt lành mạnh có thể làm chậm quá trình lão hóa, giúp trẻ hóa da.

Làn da cần được chăm sóc cẩn thận sau tuổi 40.

Những cách để trẻ hoá da sau tuổi 40

Để có được làn da khỏe đẹp và tươi trẻ thì hãy bắt đầu chăm sóc da từ sâu bên trong với các thói quen lành mạnh. Các thói quen này bên cạnh việc giúp làn da rạng rỡ hơn thì còn tốt cho sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Uống đủ nước

Uống đủ nước cũng là cách giúp trẻ hóa làn da hiệu quả. Bạn nên uống 8 ly nước khoáng mỗi ngày để giữ cho da rạng rỡ và hỗ trợ sức khỏe tối ưu. Cơ thể bị mất nước sẽ khiến da khô và xỉn màu, hình thành các nếp nhăn và lão hóa.

Việc uống đủ nước mỗi ngày sẽ bổ sung các mô và tế bào cho da, cho phép làn da trẻ trung và khỏe mạnh hơn. Khi da đủ nước thì không chỉ đẹp hơn mà còn khỏe hơn và chống lại kích ứng tốt hơn.

Ăn nhiều rau xanh

Một chế độ ăn nhiều trái cây và rau xanh giúp cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng để cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung hơn, cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhóm thực phẩm này giúp làm tăng lượng chất dinh dưỡng thực vật hấp thụ, giúp cơ thể tránh khỏi các tác hại của các gốc tự do. Một chế độ ăn lành mạnh bao gồm chủ yếu là trái cây và rau xanh, bổ sung ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc.

Chế độ ăn uống cũng giúp trẻ hóa da từ bên trong.

Bổ sung vitamin C

Khi đã bước vào giai đoạn tuổi 40, bạn sẽ cần cung cấp vitamin C cho cơ thể và làn da. Vitamin C có khả năng giúp làn da trở nên sáng mịn, chống oxy hóa, tác động từ tia cực tím và chống lại tổn thương trên da mà gốc tự do gây ra.

Bên cạnh đó, loại vitamin này còn có thể ngăn ngừa tăng sắc tố, cải thiện cấu trúc collagen.

Sử dụng kem chống nắng

Để giữ cho làn da khỏe mạnh và ngăn ngừa những tổn thương xuất hiện trên khuôn mặt thì sử dụng kem chống nắng là một bước vô cùng quan trọng. Hãy giữ cho mình thói quen bôi kem chống nắng mỗi ngày để giúp ngăn ngừa nám và bảo vệ cấu trúc da không bị phá vỡ, dẫn đến hình thành nếp nhăn. Đây thực sự là một trong những sản phẩm chống lão hóa tốt nhất.

Chăm sóc vùng da quanh mắt

Vết chân chim thường sẽ xuất hiện trước tiên ở xung quanh vùng mắt. Vì vậy mà bạn cần một loại kem dưỡng mắt để giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa quanh vùng mắt. Các loại kem dưỡng mắt có thành phần alpha hydroxy và peptide có thể làm trẻ hóa vùng da quanh mắt, giảm quầng thâm và các vấn đề về mất nước hơn.

Tẩy tế bào chết 2 lần/tuần

Tẩy tế bào chết cho da sẽ giúp da thông thoáng, loại bỏ bụi bẩn, da chết cùng tạp chất bám trên da. Cùng với đó sẽ kích thích tuần hoàn máu, tăng khả năng hấp thu dưỡng chất.

Tuy nhiên, khi bước sang cột mốc 40 thì da bắt đầu có tình trạng mỏng dần. Cho nên, để tránh kích ứng thì chỉ nên thực hiện tẩy da chết 2 lần/tuần.

Thực hiện quy trình chăm sóc da phù hợp giúp trẻ hóa da.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục có thể làm chậm quá trình lão hóa ở cấp độ tế bào. Bên cạnh đó, nó còn làm tăng lưu lượng máu, di chuyển oxy và các chất dinh dưỡng quan trọng khắp cơ thể. Từ đó mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn.

Việc tập thể dục cũng giúp duy trì sức mạnh và khối lượng cơ bắp. Điều này cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và có thể kéo dài tuổi thọ thêm nhiều năm.

Tập thể dục không chỉ giúp trẻ hoá mà còn bảo vệ sức khoẻ.

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm giúp quá trình phục hồi và tái tạo da diễn ra hiệu quả hơn, nhờ đó giảm thiểu sự xuất hiện của các dấu hiệu tuổi tác.

Kiểm tra da định kỳ

Duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe da tại các phòng khám da liễu chất lượng tối thiểu 1 lần/năm hoặc nhiều lần nếu như da có các dấu hiệu bất thường.

Thời điểm 40 tuổi chính là lúc mà các tình trạng như da chảy xệ, nếp nhăn, tăng sắc tố sẽ xuất hiện rõ rệt hơn nên đây sẽ là lúc thích hợp để đánh giá tình trạng da.