Cách chọn màu sắc áo sơ mi tôn da, nịnh dáng mà chị em sẽ ước mình biết sớm hơn

Không thể phủ nhận, áo sơ mi là món thời trang quan trọng nhất trong tủ đồ hè. Áo sơ mi thanh lịch, nhưng cũng chẳng kém phần phóng khoáng, thời thượng. Có lẽ đây là lý do, sơ mi có thể mặc được trong nhiều hoàn cảnh, từ đi chơi, đi làm cho đến khi tham dự tiệc cưới. Áo sơ mi phổ biến như vậy nhưng nhiều chị em vẫn khá lúng túng trong khoản chọn lựa, chưa xác định được kiểu nào giúp phong cách thăng hoa nhất. Vậy thì bật mí với chị em là khi đi shopping áo sơ mi, chỉ cần căn cứ vào màu sắc, chị em sẽ chọn ngay được mẫu áo vừa sang xịn, vừa tôn da nịnh dáng. Dưới đây là 5 màu sắc áo sơ mi xứng đáng được chị em "rút hầu bao" nhất trong mùa hè, hãy lưu tâm hết nhé!

Áo sơ mi màu xanh than: Sang chảnh, tôn da

Không phải là kiểu áo sơ mi quá nổi bật, nhưng phiên bản màu xanh than vẫn có chỗ đứng nhất định trong lòng hội sành mặc.

Ưu điểm của áo sơ mi xanh than là cực kỳ dễ mặc, giúp làn da của chị em trông tươi sáng, hồng hào hơn chứ không bị xỉn màu. Tông màu xanh than luôn được đánh giá cao ở sự tinh tế, xịn mịn, nên càng hợp với nàng công sở. Khi diện áo xanh than, chị em nên kết hợp với những mẫu quần dài/chân váy mang tông màu sáng như: trắng, be, xanh denim..., vẻ ngoài sẽ có được sự trẻ trung.

Áo sơ mi màu xanh xám: Sang chảnh, tinh tế

Áo sơ mi màu xanh xám là ứng cử viên rất sáng giá cho tủ đồ. Kiểu áo sơ mi này đủ sáng sủa, trẻ trung, nhưng vẫn có được sự trang nhã. Vì vậy, khi diện áo sơ mi xanh xám, độ sang xịn mịn của set trang phục cũng sẽ được nâng cấp. Áo sơ mi màu xanh xám không khó để diện. Tuy nhiên, để không lúng lúng khi mix đồ, chị em hãy ghim một vài công thức như là: sơ mi xanh xám + quần âu đen, sơ mi xanh xám + quần âu trắng hoặc sơ mi xanh xám + chân váy suông...

Áo sơ mi màu be: Hợp mọi tông da

Các items màu be luôn được hội sành điệu ưa chuộng, và vào mùa hè, kiểu trang phục này lại càng là lựa chọn hợp lý. Trong số các item màu be, áo sơ mi là đáng sắm nhất. Mẫu áo này trông rất nhẹ nhàng và tinh tế, giúp giải nhiệt trong những ngày hè nóng đỉnh điểm. Áo sơ mi hợp mặc trong nhiều hoàn cảnh, và sẽ giúp bạn có được vẻ ngoài trẻ trung, xen lẫn nét thanh lịch. Thêm một điều đáng nói nữa, áo sơ mi màu be hợp với mọi tông da, nàng nào cũng có thể diện đẹp.

Áo sơ mi màu trắng: Trẻ trung, thanh lịch

Dù tủ đồ của chị em nhiều màu sắc đến đâu, đừng bỏ qua lựa chọn cơ bản nhất là áo sơ mi trắng. Sơ mi trắng trẻ trung và thanh lịch, không kén da. Đây cũng là kiểu áo sơ mi mà chị em chỉ cần kết hợp theo cách đơn giản nhất, chẳng hạn như mix cùng quần jeans xanh, quần âu ống đứng hay chân váy dài, thì vẫn có được outfit chuẩn đẹp và sành điệu.

Áo sơ mi màu nâu: Tôn da, thu gọn vóc dáng

Màu nâu thường mang tiếng là "dừ". Tuy nhiên, nếu lựa chọn và mix&match khéo, trang phục màu nâu sẽ giúp nâng tầm phong cách rất hiệu quả. Hãy sắm cho mình một chiếc áo sơ mi nâu dáng oversized, chất liệu vải thô, linen hoặc lụa. Tiếp đó, chị em kết hợp cùng với quần jeans xanh, quần dài/chân váy sáng màu, tổng thể trang phục sẽ chẳng hề già chút nào, trái lại còn rất sang xịn, sành điệu và tôn da. Chưa hết, với sắc độ trầm, áo sơ mi nâu còn tạo hiệu ứng vóc dáng gầy mảnh hơn.

Ảnh: Sưu tầm

https://afamily.vn/cach-chon-mau-sac-ao-so-mi-ton-da-ninh-dang-ma-chi-em-se-uoc-minh-biet-som-hon-20220501183441133.chn