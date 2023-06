Cách chọn kem dưỡng giúp "đẩy lùi" nếp nhăn mắt hiệu quả

Vùng da quanh mắt vốn rất mỏng manh, dễ hình thành quầng thâm và nếp nhăn lão hóa, đây cũng là vùng da thể hiện rõ ràng các dấu hiệu tuổi tác của chị em. Do đó, trong chu trình skincare, chúng ta cần sử dụng riêng 1 sản phẩm để chăm sóc vùng da mắt mỏng manh. Vậy giữa thị trường vô vàn sản phẩm đâu là loại kem mắt đáng để đầu tư nhất?



Theo bác sĩ Bradley Glodny chia sẻ với trang Who What Wear: "Để tìm ra loại kem mắt ngừa nếp nhăn hiệu quả, bạn nên chú ý vào những sản phẩm có thành phần chứa retinol (vitamin A), các yếu tố tăng trưởng, acid hyaluronic, vitamin K và vitamin C (acid ascorbic). Đặc biệt bạn cần lưu ý sử dụng kem dưỡng mắt từ sớm. Dùng kem dưỡng ngừa nếp nhăn ngay từ khi chúng chưa hình thành sẽ giúp phòng ngừa nếp nhăn hiệu quả".

Để làm săn chắc da và giảm sự xuất hiện của vết chân chim, nếp nhăn, quầng thâm thì những loại kem dưỡng mắt có chứa các thành phần trên sẽ là sự lựa chọn sáng suốt. Retinol giúp thúc đẩy da tái tạo, kích thích da sản sinh collagen; acid hyaluronic giúp dưỡng ẩm và ngừa lão hóa; vitamin C giúp làm sáng da; các yếu tố tăng trưởng giúp giảm thiểu nếp nhăn… Mỗi thành phần đều có hiệu quả riêng biệt nhưng bác sĩ Bradley khuyên bạn: "Nên chọn sản phẩm kết hợp nhiều thành phần với nhau vì sẽ giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn".

Dưới đây là 1 số loại kem dưỡng mắt hiệu quả mà bạn có thể tham khảo.

Kem cải thiện nếp nhăn ngăn ngừa lão hóa Elixir Shiseido Retino Vital Cream V bổ sung độ ẩm và các dưỡng chất cần thiết cho da, đặt biệt là vùng da quanh mắt và môi. Thông qua việc thúc đẩy quá trình tạo ra axit hyaluronic, sản phẩm cải thiện mật độ ma trận collagen dưới da, giúp da trở nên rạng rỡ, mềm mịn, các nếp nhăn được cải thiện nhanh chóng

Nơi mua: Elixir; Giá: 1.790k

Kem dưỡng ngăn lão hóa sớm vùng da mắt OHUI Prime Advancer Eye Cream với các thành phần hiệu năng từ dưỡng chất đậm đặc dạng ampoule (chứa 69% ampoule), nuôi dưỡng vùng da mắt từ sâu bên trong, làm mờ nếp nhăn và làm săn chắc vùng da chùng giãn

Nơi mua: OHUI; Giá: 3.000k

Tinh chất cô đặc vùng mắt Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix Synchronized Multi-Recovery Complex giúp phục hồi và cải thiện các vấn đề lão hóa ở vùng mắt: Nếp nhăn, bọng mắt, quầng thâm...

Nơi mua: Estee Lauder; Giá: 2.450k

Kem dưỡng mắt bổ sung độ ẩm và làm căng mọng vùng mắt Clinique Moisture Surge Eye 96-Hour Hydro-Filler Concentrate với kết cấu gel siêu nhẹ giúp vùng da mắt tự bổ sung độ ẩm, làn da luôn căng mọng và đầy đặn

Nơi mua: Clinique; Giá: 800k