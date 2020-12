Cách chăm sóc trẻ mùa lạnh

Vào những ngày cuối năm, miền Bắc bước vào những đợt lạnh, nhiệt độ lên xuống chênh lệch trong ngày cùng không khí lạnh hanh khô mang đến rất nhiều phiền toái, khó chịu. Đặc biệt với các bậc cha mẹ có con nhỏ, thì mùa đông thực sự là ác mộng khi các con liên tục ốm.

Mỗi ngày có hàng trăm trẻ, đặc biệt từ dưới 12 tháng tuổi đến phòng khám nhi hoặc khoa nhi các bệnh viện khám với các triệu chứng như sốt, ho, khò khè, khó thở, sổ mũi... Và được các bác sĩ chẩn đoán các bệnh như viêm mũi họng cấp, viêm mũi xuất tiết, viêm phế quản...

Ngày nay, thật dễ dàng để tìm thông tin trên internet về các bệnh đó. Nhưng để hiểu sâu thêm về bệnh, về hướng điều trị, chăm sóc và theo dõi sao cho hợp lý thì không phải bậc cha mẹ nào cũng biết. Bài viết dưới đây xin tóm tắt và chia sẻ tới mọi người những kiến thức để chăm sóc các bé vượt qua giai đoạn này dễ dàng.

“Con em bị sốt ho, khò khè khó thở...”

Đây là những triệu chứng của hầu hết các trẻ đến khám, là những triệu chứng chính của chứng viêm mũi họng - thanh quản cấp ở trẻ (ALTB hoặc Croup). Nguyên nhân chính là do nhiễm virus ở đường hô hấp trên, một vài trường hợp do vi khuẩn hoặc do dị ứng (hen) gây ra. Những nguyên nhân này làm sưng nề cuốn mũi gây ngạt mũi, chảy mũi, làm nề thanh quản gây ho, khò khè, khàn tiếng, làm sưng nề đường thở gây các triệu chứng khó thở. Đặc biệt ở trẻ em phản xạ thở miệng chưa có, đường thở từ mũi xuống phổi còn hẹp nên chỉ cần hơi phù nề đã có thể gây ngạt mũi khó thở trầm trọng. Chính vì thế, cần phải đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Khi trẻ ốm, được chăm sóc đúng cách, trẻ sẽ sớm bình phục.

“Có cần uống kháng sinh hay không?”

Dựa trên kết quả thăm khám trên từng bệnh nhi cụ thể, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ riêng cho từng trẻ. Có thể cháu được chẩn đoán viêm mũi họng cấp, nhưng vì đa phần do virus nên có thể chưa cần dùng kháng sinh. Nhưng nếu nguyên nhân do vi khuẩn hoặc có dấu hiệu bội nhiễm thì bác sĩ có thể cho kháng sinh bổ trợ hoặc phòng bội nhiễm tăng. Về cơ bản, nguyên tắc điều trị chung là: khai thông đường thở, giảm phù nề, tiêu nhầy và/hoặc chống dị ứng.

“Cần theo dõi, chăm sóc con như thế nào?”

Đầu tiên, cần theo dõi các triệu chứng nặng và nguy hiểm cho trẻ, bao gồm: sốt cao, li bì, co giật, tinh thần kém hoặc không tỉnh táo; khó thở, thở bất thường; rối loạn tiêu hóa nặng. Khi có các triệu chứng trên cần đưa trẻ nhập viện ngay. Chăm sóc trẻ, ngoài theo dõi sát trẻ, cần cho uống nhiều nước ấm, bổ sung thêm vitamin và khoáng chất, hạ sốt cho trẻ và uống thuốc theo đơn bác sĩ. Cho trẻ nghỉ ngơi, tránh lạnh. Vệ sinh mũi họng cho trẻ thật tốt và đúng cách.

Thời tiết lạnh là những lúc nhiều bệnh về đường hô hấp xuất hiện, nhất là ở các tỉnh miền Bắc. Vì thế cần giữ gìn sức khỏe cho trẻ đúng cách. Triệu chứng bệnh thường rầm rộ và dễ diến biến xấu, vì thế tốt nhất nên đưa trẻ đi khám sớm để được điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng. Điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ đưa ra. Theo dõi và chăm sóc trẻ thật tốt. Bình tĩnh, không quá lo lắng và căng thẳng. Đa số trẻ em bị ốm vào mùa này, nhưng chỉ cần điều trị đúng trẻ sẽ sớm bình phục.