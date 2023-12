Các mẫu đồng hồ đính kim cương nam đẹp và bán chạy

5 mẫu đồng hồ đính kim cương nam được săn lùng



Không chỉ đẹp, đồng hồ kim cương còn mang lại phong thủy may mắn cho người đeo. Đây là dòng đá quý đứng đầu trong ngũ đại bảo thạch gồm: Kim cương, Ruby, Sapphire, Ngọc lục bảo, Opal có năng lực tẩy uế mạnh mẽ.

Đặc biệt với thương hiệu chuyên về đồng hồ kim cương như Doxa, giới mộ điệu càng thích thú bởi Doxa sử dụng kim cương thiên nhiên (thẻ xác thực đi kèm) có kích cỡ lớn và số lượng nhiều.

Đồng hồ Doxa kim cương là sự dung hòa giữa yếu tố phong thủy may mắn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, lịch sử thương hiệu lâu đời, vận hành bằng cỗ máy đáng tin cậy, vật liệu cao cấp và sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt do Chính phủ Thụy Sỹ ban hành.

1. Doxa Noble Deluxe D105SMW

Tổng quan: Thuộc bộ sưu tập đình đám Doxa Noble, chiếc đồng hồ đính kim cương nam tập trung vào thiết kế tối giản và phù hợp đeo mỗi ngày thông qua gam màu tự nhiên từ thép không gỉ. Tuy nhiên không vì thế mà kém đi sự sang trọng bởi D105SMW trang bị ô lịch Day-Date lấy cảm hứng từ Rolex, mặt đồng hồ khảm xà cừ, vỏ và dây đeo đánh bóng tinh xảo.

Điểm đặc biệt: D105SMW đính kim cương số lượng khủng 258 viên (163 viên ở mặt số và 95 viên chạy dọc theo phần dây đeo) tạo nên vẻ đẹp hào nhoáng. Đồng hồ vận hành bằng cỗ máy cơ tự động mã ETA 2834 do tập đoàn Swatch lắp ráp với thông số kỹ thuật ấn tượng là 25 chân kính, tần số dao động 28.800vph và thời gian trữ cót 38 giờ.

Giá bán: 248.740.000 ₫

Đại lý ủy quyền: Đồng Hồ Hải Triều

Chiếc đồng hồ đính kim cương nam với số lượng lên đến 258 viên

2. Doxa Noble Deluxe D105SWH



Tổng quan: Chiếc đồng hồ nam đính kim cương Doxa Noble Deluxe D105SWH hoàn thiện bằng vật liệu thép không gỉ 316L cho bộ vỏ và dây đeo chắc chắn theo thời gian, lớp kính sapphire nguyên khối chống trầy xước trong quá trình sử dụng. D105SWH vận hành bằng cỗ máy cơ tự động sản xuất bởi tập đoàn Swatch, có triển lãm lộ cơ hoàn toàn ở nắp đáy.

Điểm đặc biệt: Tương tự như mẫu số một về thông số kỹ thuật, nhưng D105SWH đưa một "luồng gió dễ chịu hơn" với mức giá phù hợp, chỉ 152 triệu nhờ giảm số lượng còn 163 viên kim cương thiên nhiên. Kèm theo là nỗ lực điều chỉnh để đồng hồ mỏng hơn, chỉ 10.85 mm trong khi các mẫu máy cơ thường có độ dày trung bình 12mm.

Giá bán: 152.060.000 ₫

Đại lý ủy quyền: Đồng Hồ Hải Triều

Phong cách sang trọng và địa vị xã hội hiện hữu trên cổ tay thông qua chiếc Doxa Noble Deluxe D105SWH

3. Doxa Noble D173TCM



Tổng quan: Không quá đắt đỏ như Doxa Noble Deluxe, các mẫu Doxa Noble truyền thống như D173TCM là lựa chọn phù hợp cho số đông. Thiết kế cứng cáp bằng vật liệu thép không gỉ 316L có mạ vàng PVD, phong cách dây đờ mi sang trọng, lớp kính sapphire chống trầy nguyên khối.

Điểm đặc biệt: D173TCM đính 8 viên kim cương và trong văn hóa Á Đông, 8 là con số may mắn. Có vẻ vì lý do này mà chiếc đồng hồ đính kim cương nam này chỉ sản xuất và phân phối riêng cho thị trường châu Á.

Giá bán: 39.360.000 ₫

Đại lý ủy quyền: Đồng Hồ Hải Triều

Doxa Noble D173TCM là lựa chọn của nam giới châu Á nhờ kích cỡ phổ thông và kiểu dây đờ mi đẹp mắt

4. Doxa Noble D171RWH



Tổng quan: Bên cạnh vỏ bọc là kim cương thiên nhiên tạo vẻ đẹp sang trọng, Doxa Noble D171RWH còn ẩn chứa lịch sử thương hiệu lâu đời hơn 130 năm. Sản phẩm có gắn nhãn Swiss Made do Chính phủ Thụy Sỹ ban hành.

Điểm đặc biệt: Chiếc đồng hồ đính kim cương nam nổi bật với họa tiết Clous De Paris Guilloche (tạo hình mũi nhọn kim tự tháp kế cận nhau theo phương dọc và ngang), một kiểu trình bày quen thuộc trên dòng sản phẩm cao cấp, được đánh giá cao về công nghệ và kỹ thuật.

Giá bán: 40.160.000 ₫

Đại lý ủy quyền: Đồng Hồ Hải Triều

Doxa Noble D171RWH là chiếc đồng hồ nam đính kim cương thật, khai thác hoàn toàn từ thiên nhiên với thẻ chứng nhận đi kèm

5. Doxa Noble D171RSX



Tổng quan: D171RSX là chiếc đồng hồ đính kim cương nam hiếm hoi thuộc phân khúc 73 triệu có sử dụng máy cơ nhưng độ mỏng chỉ 10mm. Đeo D171RSX trên tay sẽ mang lại cảm giác thoải mái suốt ngày dài, ngay cả khi liên tục di chuyển.

Điểm đặc biệt: Doxa Noble D171RSX nổi bật thông qua chi tiết đính 31 viên kim cương thiên nhiên, kính sapphire chống trầy có cyclops (tính năng phóng đại lịch ngày), kim Baton phủ dạ quang siêu sáng và trang bị cỗ máy cơ được lắp ráp tại Thụy Sỹ.

Giá bán: 73.230.000 ₫

Đại lý ủy quyền: Đồng Hồ Hải Triều

Doxa Noble D171RSX đính 31 viên kim cương to và sáng

Doxa là nhà sản xuất đồng hồ lâu đời và tiên phong sử dụng các vật liệu quý như kim cương thiên nhiên, vàng khối 18k, đá mã não, thạch anh xanh,... Những chiếc đồng hồ do Doxa sản xuất đều trở thành món phụ kiện quen thuộc của giới doanh nhân.



