Các bậc thầy skincare kiểu Hàn bật mí 4 tips giúp làn da của chị em chỉ đẹp lên theo thời gian, không có lấy một nếp nhăn

Ngay cả các quý cô Hàn Quốc cũng chăm da theo những cách vô cùng thông minh, hiệu quả thì chắc chắn, những bậc thầy K-beauty sẽ còn hé lộ cho chị em những bí kíp xịn hơn nữa. Vậy nên, đừng bỏ qua 4 bí mật skincare dưới đây từ các chuyên gia người Hàn bởi rất có thể khi áp dụng, làn da của bạn sẽ có được một bước đột phá mạnh mẽ.

1. Tẩy trang sớm nhất có thể

Sau một ngày dài thì về đến nhà, các nàng dễ làm tỉ thứ việc rồi mới bắt đầu tẩy trang. Tuy nhiên, nếu nghe theo lời khuyên của chuyên gia Charlotte Cho – người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Then I Met You và trang thương mại điện tử Soko Glam thì bạn sẽ muốn thay đổi thói quen ấy ngay.

"Phụ nữ Hàn chắc chắn nghiêm túc trong chuyện làm sạch da và họ thường thực hiện thủ tục này ngay khi trở về nhà", chuyên gia cho hay. Bằng việc làm sạch da sớm như vậy, "bạn sẽ giúp làn da được thở, lỗ chân lông được giải phóng khỏi bụi bẩn và tàn dư makeup" thay vì để cho vi khuẩn, cặn bẩn, độc tố có nhiều thời gian "hoành hành", gây hại cho làn da.

Chuyên gia Charlotte Cho.

2. Muốn xóa sạch tàn dư của mụn, hãy kết thân với vitamin C

Mụn không mất nhiều thời gian để xẹp đi nhưng nốt thâm mà chúng để lại mới thực sự khiến chị em "điên đầu". Chính vì lẽ đó, chuyên gia Charlotte Cho và beauty blogger nổi tiếng Renee Chow khuyên chị em nên thêm ngay serum vitamin C vào quy trình. Sản phẩm này không chỉ giúp các đốm nâu biến mất trong thời gian ngắn mà còn bảo vệ làn da của bạn tốt hơn khỏi các tác nhân ngoại cảnh, đồng thời làm sáng da, chống lão hóa tuyệt diệu.

Beauty blogger nổi tiếng Renee Chow.

3. Massage thực sự giúp da đẹp lên trông thấy

"Phụ nữ Hàn cực kỳ yêu thích việc massage cho làn da. Thao tác đơn giản này thực sự giúp ích được rất nhiều cho việc giảm nếp nhăn và làm săn chắc làn da bởi lúc này, các cơ mặt được đánh thức, máu lưu thông tốt hơn", theo beauty blogger người Hàn Serina Hwang. Bạn cũng không cần phải sắm sửa những dụng cụ massage đắt đỏ, ngay cả một hai chiếc thìa nhỏ trong nhà bếp hay chính đôi tay của bạn cũng có thể trở thành công cụ giúp nâng cấp làn da mỗi ngày.

Beauty blogger Serina Hwang.

4. Dưỡng ẩm nghiêm túc vì một làn da không nếp nhăn

Theo chuyên gia Charlotte Cho: "Da bạn xuất hiện nếp nhăn không chỉ do yếu tố thời gian, hay bị tổn thương bởi những tác nhân từ phía môi trường mà còn do thiếu hụt độ ẩm nữa". Do đó, một trong những bí kíp quan trọng để bạn có được làn da không nếp nhăn chính là dưỡng đầy đủ vào cả hai buổi sáng – tối bằng sản phẩm phù hợp với làn da, và thực hiện thủ tục này không sót ngày nào.

Nguồn: The Klog, Nudie Glow