Cả thiên hạ ráo riết tìm "thỏi son Địch Lệ Nhiệt Ba": Tô lên xinh lấn lướt vạn vật, nhan sắc đỉnh cấp Cbiz là đây!

Tâm điểm chú ý ở Tuần lễ Thời trang Paris 2025 không thể không nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba. Xuất hiện trong bộ trang phục mang sắc xanh pastel kết hợp chi tiết đính kết tinh xảo, mỹ nhân Tân Cương tựa như bước ra từ một bức tranh cổ tích. Vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào lại xen lẫn nét kiêu kỳ của Nhiệt Ba lập tức khiến ống kính phóng viên lẫn người hâm mộ không thể rời mắt.

Không chỉ nhan sắc khuấy đảo thảm đỏ Paris, Địch Lệ Nhiệt Ba còn gây sốt mạng xã hội với đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô lấy iPhone 17 soi camera để thoa lại son. Spotlight nào chỉ tập trung vào chiếc điện thoại đắt đỏ mà còn đổ dồn vào thỏi son được Nhiệt Ba sử dụng. Clip sau khi lan truyền nhanh chóng cán mốc hàng chục triệu lượt xem, tạo thành đề tài bàn tán sôi nổi. Điều dân tình quan tâm hơn cả chính là màu son thần thánh đã góp phần giúp Nhiệt Ba có được layout makeup đẹp muốn nghẹt thở.

Theo tìm hiểu, thỏi son "viral" cùng Địch Lệ Nhiệt Ba là dòng Dior Rouge Dior On Stage Lipstick mới ra mắt năm nay. Với bảng màu phong phú, màu son mà Nhiệt Ba sử dụng là 425 Wild Rosewood (hồng gỗ). Đây là dòng son bóng có khả năng dưỡng ẩm suốt 24 giờ, chất son mỏng nhẹ nhưng giữ màu tốt, khi thoa lên sẽ tạo hiệu ứng môi căng mọng tự nhiên. Thiết kế dáng thon dài, sang chảnh đúng chuẩn Dior càng khiến thỏi son này trở thành "must-have item" được hội chị em săn lùng ráo riết.

Giá của Dior Rouge Dior On Stage Lipstick dao động khoảng 1,6 triệu đồng. Đây có thể xem là mức hợp lý trong phân khúc mỹ phẩm high-end. Chị em muốn "cheap moment" cùng Nhiệt Ba chắc chắn không thể bỏ qua màu son 425 mà cô đã kết thân khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris.

Gợi ý nơi mua: Vua hàng hiệu



