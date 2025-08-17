Ngày 15/8, Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa (Quảng Trị) thông tin, các bác sĩ tại đây đã mổ đẻ thành công cho một sản phụ mang thai lần 6, 3 bé trai khỏe mạnh chào đời. Bất ngờ hơn, cả 6 lần sản phụ đều mang thai tự nhiên.

3 bé trai chào đời khỏe mạnh. Ảnh BV ĐKKV Tuyên Hoá

Sản phụ T. (32 tuổi, Ở xã Tuyên Phú, Quảng Trị) mang tam thai lần thứ 6 hoàn toàn tự nhiên. Chị T. nhập viện lúc thai 34 tuần trong tình trạng đau bụng lâm râm, ra dịch hồng âm đạo. Sau khi khám, siêu âm, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp thai kỳ nguy cơ cao hiếm gặp, có dây rốn thắt nút. Ngay sau đó, chị T nhanh chóng được làm thủ tục nhập viện.

Trước tình hình trên, BSCKI Hoàng Văn Toan - Trưởng khoa đã báo cáo, đã xin ý kiến chỉ đạo từ BGĐ bệnh viện để hội chẩn. Nhằm đảm bảo an toàn cho sản phụ cùng thai nhi, người bệnh được chỉ định mổ lấy thai.

Các bác sĩ Khoa Sản đã phối hợp với Gây mê hồi sức thực hiện thành công ca mổ lấy ra 3 bé trai. Các bé trai chào đời có cân nặng 2,1kg, 2,1kg và 2,0kg. Hiện tại, 3 bé khỏe mạnh, không phải hỗ trợ thở oxy.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hoá cho biết, việc mang đa thai có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do đó, sản phụ cần được theo dõi thai kỳ chặt chẽ và khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế uy tín. Nếu phát hiện các dị tật của thai hay những biến chứng sản khoa, thì cần sớm có hướng can thiệp kịp thời.