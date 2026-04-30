Cả Hàn Quốc bàn về 1 mỹ nhân da nâu, body quyến rũ đến độ biển quảng cáo cũng bị lấy trộm mất

Những năm gần đây, vóc dáng mảnh mai, thon gọn gần như trở thành “chuẩn đẹp” phổ biến trong Kpop, khiến không ít nữ idol phải ép cân để theo đuổi hình thể mình hạc xương mai. Tuy nhiên, việc giảm cân quá đà cũng kéo theo nhiều hệ lụy khi nhiều trường hợp bị nhận xét gầy gò, thiếu sức sống, thậm chí lộ dấu hiệu đáng báo động về sức khỏe. Chính vì vậy, một topic gần đây trên các diễn đàn xứ Hàn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cộng đồng mạng bày tỏ mong muốn được nhìn thấy nhiều hơn những hình thể săn chắc, quyến rũ. Trong đó, Seolhyun được nhắc đến như hình mẫu tiêu biểu – với body cân đối, đường cong rõ nét nhưng vẫn đầy sức sống. Quan điểm này cho thấy tiêu chuẩn cái đẹp đang dần dịch chuyển, đề cao sự khỏe khoắc thay vì quan điểm càng gầy càng đẹp.

Vóc dáng của Seolhyun một lần nữa lại được cộng đồng mạng Hàn Quốc điểm tên. (Ảnh: Instagram)

Dù đã không còn hoạt động dưới cương vị idol nhưng Seolhyun vẫn được xem là một trong những biểu tượng body huyền thoại của Kpop nhờ vóc dáng săn chắc và tràn đầy sức sống. Mỹ nhân sinh năm 1995 gây ấn tượng với vòng eo thon gọn, cơ bụng rõ nét, tạo cảm giác mảnh mai nhưng body vẫn có lực. Phần hông và đùi có độ đầy đặn vừa phải, vòng 3 quyến rũ giúp tổng thể cân đối, tạo nên đường cong tự nhiên. Đôi chân dài, săn chắc càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể hài hòa khi diện trang phục ôm sát. Đáng chú ý, làn da nâu của Seolhyun – vốn bị xem là lệch chuẩn so với làn da trắng phổ biến trong Kpop lại trở thành điểm cộng giúp diện mạo cô thêm phần cá tính, sexy hơn hẳn.

Vóc dáng sexy theo kiểu khỏe khoắn từng giúp Seolhyun nổi tiếng một thời. (Ảnh: Instagram)

Bức hình cam thường chụp vội của nữ idol cũng khiến dân tình phải tấm tắc vì body quá đẹp. (Ảnh: Instagram)

Không phải ngẫu nhiên mà Seolhyun từng được ví von như “thánh body” của Kpop – vóc dáng của cô thực sự từng tạo nên một chuẩn mực riêng thời kỳ đỉnh cao. Đỉnh điểm phải kể đến tấm biển quảng cáo huyền thoại năm 2015, khi chỉ với outfit áo crop top và quần jeans ôm sát, nữ idol đã khiến cả Hàn Quốc “phát sốt”. Chính tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, vòng hông săn chắc cùng đôi chân dài “mật ong” đã biến hình ảnh này trở thành biểu tượng, được xem như nữ hoàng quảng cáo, thậm chí standee ngoài đời của cô còn từng bị lấy trộm vì quá nổi tiếng.

Tấm hình quảng cáo của Seolhyun từng viral một thời vì tỷ lệ body và đường cong quá hoàn hảo. (Ảnh: Instagram)

Hiện tại, sau khi chuyển hướng tập trung cho sự nghiệp diễn xuất, Seolhyun cũng có sự thay đổi rõ rệt về hình ảnh. Không còn xuất hiện dày đặc với những outfit tôn dáng như thời kỳ idol, cô ưu tiên phong cách kín đáo, thanh lịch và có phần tiết chế hơn để phù hợp với định hướng diễn viên. Tuy nhiên, điều gần như không thay đổi chính là vóc dáng cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh của "thánh body" Kpop năm nào. Dù diện trang phục đơn giản hay kín đáo, Seolhyun vẫn duy trì phong độ ổn định, body thon gọn nhưng vẫn quyến rũ.

Seolhyun "thả dáng" tại Phú Quốc mới đây, khoe cặp đùi "mật ong" trứ danh khi diện bodysuit. (Ảnh: Instagram)