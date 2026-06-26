Điền Hi Vi hiện đang là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ nhận được nhiều sự yêu mến nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo, sau thành công của Trục Ngọc tên tuổi càng vụt sáng. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục chứng minh danh xưng “búp bê Cbiz” khi loạt khoảnh khắc tại sân bay được truyền thông Hàn Quốc ghi lại bất ngờ viral trên mạng xã hội. Xuất hiện với diện mạo vô cùng đơn giản, Điền Hi Vi vẫn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn nhờ gương mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại cùng thần thái tươi sáng. Đặc biệt, phong cách và biểu cảm tự nhiên của cô trong từng khung hình còn được ví von mang vibe của các nữ idol Kpop. Từ ánh mắt, nụ cười đến phong thái tự tin trước ống kính, nữ diễn viên tạo nên sức hút trẻ trung, năng lượng khiến người xem khó có thể rời mắt.

Điền Hi Vi xinh đẹp rạng rỡ qua ống kính truyền thông Hàn Quốc. (Nguồn: Instagram)

Điền Hi Vi dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý với phong cách sân bay mang đậm tinh thần trẻ trung, nữ tính. Nữ diễn viên lựa chọn áo tube top dáng ôm màu vàng kem kết hợp cùng quần parachute pants, tạo nên tổng thể năng động và cá tính. Sự kết hợp giữa những gam màu sáng giúp tôn lên vóc dáng thon gọn, mảnh mai cùng làn da trắng mịn của mỹ nhân Hoa ngữ. Mỹ nhân sinh năm 1997 phối cùng 1 chiếc túi đen họa tiết hoa sặc sỡ làm điểm nhấn cho tổng thể trang phục.

Điền Hi Vi diện set đồ casual, thoải mái nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. (Ảnh: Instagram)

Thế mạnh visual của minh tinh Cbiz càng được phát huy tối đa với mái tóc dài uốn sóng nhẹ, tóc mái thưa đáng yêu càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn với đường nét mềm mại, đôi mắt to tròn và nụ cười tươi sáng. Layout makeup tông hồng ngọt ngào, nhấn vào đôi mắt long lanh càng giúp visual của cô thêm phần hút mắt. Qua loạt ảnh được zoom cận, Điền Hi Vi khiến nhiều người ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, trong trẻo, lớp nền mướt mịn cùng má lúm duyên dáng. Ngôi sao xứ tỷ dân cũng ghi điểm khi tương tác thân thiện, tự nhiên trước ống kính.

Vẻ đẹp ngọt "lịm tim" của Điền Hi Vi qua ống kính truyền thông Hàn. (Ảnh: Instagram)

Nữ diễn viên nổi bật giữa đám đông người hâm mộ. (Ảnh: Instagram)

So với những hình ảnh được chụp bởi truyền thông Trung Quốc, loạt khoảnh khắc của Điền Hi Vi tại Hàn Quốc thể hiện rõ sự thăng hạng nhan sắc. Ở các sự kiện trong nước, nữ diễn viên vẫn luôn xuất hiện xinh đẹp với đường nét ngọt ngào đặc trưng, tuy nhiên đôi khi hình ảnh tổng thể trông lại quá sến, nặng nề, thiếu tự nhiên. Một số khoảnh khắc cô còn khiến người hâm mộ lo lắng vì thân hình gầy guộc. Ngược lại, trong những khung hình được truyền thông Hàn ghi lại, Điền Hi Vi lại gây ấn tượng với vẻ ngoài trong veo, chân thật và tràn đầy năng lượng. Làn da sáng, thần thái tự nhiên cùng khí chất nhẹ nhàng giúp “búp bê Cbiz” khoe trọn vẻ đẹp như bước ra từ một bộ phim thanh xuân.

Các sự kiện bên Trung thường sử dụng filter và màu sắc khá đậm, thiếu độ chân thật. (Ảnh: Instagram)

Là một trong những đại diện Cbiz tham dự lễ trao giải Global OTT Awards 2026, Điền Hi Vi đã ghi dấu ấn với thành tích đáng chú ý khi giành giải “Nghệ sĩ được yêu thích nhất”, đồng thời nhận đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong siêu phẩm Trục Ngọc. Nữ diễn viên đã có vô số khoảnh khắc bùng nổ visual, trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn nhờ visual nổi bật cùng khí chất cuốn hút.

Tại sự kiện, Điền Hi Vi xuất hiện đầy lộng lẫy với thiết kế đến từ 2 thương hiệu Saiid Kobeisy and Zuhair Murad. Những mẫu váy được xử lý tinh xảo với những chi tiết kết cầu kỳ, vừa khéo léo tôn lên vóc dáng, làn da vừa tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn. Kết hợp cùng layout trang điểm trong trẻo, nhấn mạnh đôi mắt to tròn đặc trưng, mỹ nhân sinh năm 1997 ghi điểm tuyệt đối vừa mong manh, ngọt ngào vừa sang trọng, kiêu kỳ. Đáng chú ý, những thiết kế nữ diễn viên diện đều không khoe lợi thế vòng 1 bốc lửa nhưng vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn.