Buồn của Elie Saab: Bị lừa đảo và đạo nhái nhiều nhất nhì showbiz

Sự xuất hiện của thương hiệu Elie Saab là cứu cánh cho những ngôi sao cầm tinh "bánh bèo", ưa trang phục bay bổng và điệu đà mà chẳng muốn hạ thấp nét sang trọng. Có thâm niên hàng thập kỷ "càn quét" tủ đồ các ngôi sao nhưng ít ai biết rằng Elie Saab là thương hiệu khá xui xẻo.

Hà Tăng cắt tóc ngắn chưa từng thấy, thông điệp đi kèm khiến netizen ấm lòng

Gọi Elie Saab là thương hiệu xui rủi bởi chỉ ít lâu sau khi được các ngôi sao đem lòng si mê, thương hiệu này đã liên tục bị đạo nhái một cách trơ trẽn. Chỉ nói riêng ở Việt Nam, Elie Saab đã có hàng trăm mẫu thiết kế như song sinh nhưng... khác cha khác mẹ.

Năm 2015, Ngọc Trinh bị tố mặc mẫu váy nhái lại thiết kế của Elie Saab thuộc BST Haute Couture Thu - Đông 2013

Angela Phương Trinh cũng 5 lần 7 lượt bị tố mặc các mẫu thiết đình đám của hãng. Riêng với chân dài Linh Chi, cô cho biết vì thích quá nên... đặt may 1 chiếc giống vậy

"Ngọc nữ" như Hà Tăng cũng vướng nghi vấn mặc đồ nhái của hãng

Còn ở Cbiz, nữ diễn viên Đường Yên thậm chí bị netizen chỉ điểm việc thường xuyên mặc đồ nhái của Elie Saab. Những mẫu thiết kế đạo nhái của cô không đạt tới độ hoa mỹ, tinh xảo như sáng tạo gốc

Bị giới mộ điệu đả kích dữ dội, mỹ nhân bẽ bàng đăng bài xin lỗi, khẩn trương xoá sạch những hình ảnh mặc đồ "pha ke" trước đó

Việc hàng loạt người nổi tiếng ở Việt Nam mặc hàng nhái đẩy Elie Saab tới ngôi vị của một trong những thương hiệu xui xẻo nhất showbiz

Dường như đạo nhái thôi là chưa đủ, hãng còn bị một sao nữ kém tiếng nọ lừa phỉnh. Nữ chính trong câu chuyện mà ta đang nói tới là Bạch Băng. Chắc hẳn không còn nhiều người nhớ Bạch Băng là ai bởi danh tiếng cô này cũng đã tới buổi "chạng vạng". Nhằm vớt vát chút fame đã và đang trượt theo con dốc của tuổi đời, Bạch Băng và ekip đã nghĩ ra một chiêu dối trá.

Nữ diễn viên hạng C Bạch Băng

Không biết viện cớ gì mà phía ekip cô này đã mượn được chiếc váy thuộc BST Fall Couture 2020 của Elie Saab để mỹ nhân mặc đi sự kiện. Với tiếng tăm hiện thời, Bạch Băng chông chênh đứng giữa lằn ranh của ngôi sao hạng B và hạng C, chẳng đủ tầm vóc để mượn được chiếc váy đắt đỏ và cao cấp. Dân tình ngay lập tức khẳng định cô đã nói dối để mượn váy.

Ngay khi Cnet ráo riết vạch mặt mỹ nữ, một blogger thời trang có tiếng người Trung Quốc cho rằng stylist của Bạch Băng đã mượn danh sao hạng A và mượn váy cho cô diễn viên. Dân tình liền chỉ điểm stylist của Bạch Băng là một nhân vật tên Tháp Mẫn Sa - người từng làm việc với Dương Mịch và Phạm Băng Băng.

Chuyện ngôi sao kém tiếng như Bạch Băng mượn được váy couture là điều bất khả thi

Cnet đồng loạt phản ánh, đưa ra nhiều giả thiết về chiếc váy Bạch Băng mặc

Cao trào được đưa tới đỉnh điểm khi người có tên Tháp Mẫn Sa kia chính thức lên tiếng. Vị này chẳng đôi co dài dòng, chỉ đăng lên Weibo vỏn vẹn vài chữ: "Bạch Băng là ai? Tôi không biết cô ta". Chẳng biết có phải Tháp Mẫn Sa mượn câu nói "I Don't Know Her" nổi tiếng của diva Mariah Carey để mỉa mai Bạch Băng hay không, chỉ biết chẳng mấy ai đồng tình với cách xử sự thiếu tế nhị của vị này.

"Bạch Băng là ai? Tôi không biết cô ta"

Còn Bạch Băng thì sao? Ngay sau khi sự vụ trở nên ầm ĩ, phía Elie Saab đã cảnh cáo và yêu cầu người đẹp gỡ hình ảnh đó khỏi trang cá nhân. Nói tới đây cũng hiểu mỹ nhân có đường đường chính chính mượn váy không rồi!

Ảnh: Internet